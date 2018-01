Carmen Figaredo expone en Madrid Martes, 23 enero 2018, 16:38

La fotógrafa asturiana Carmen Figaredo (Oviedo, 1988) inaugura el próximo 1 de febrero en la galería Herrero de Tejada de Madrid la exposición 'What are you looking at'. Formada en el mundo de la fotografía en Nueva York, la artista ovetense siempre ha gustado de explorar otros territorios plásticos. En la madrileña calle de Hermosilla mostrará 21 obras, 12 collages y siete fotografías de gran formato realizadas sobre sus collages.