Carmen Figaredo inaugura en Madrid 'What are you looking at' Carmen Figaredo, en su estudio madrileño. / IÑAKI MARTÍNEZ 'Prints' y collages comparten paredes en la galería Herrero de Tejada para interpelar al espectador a mirar más allá de las imágenes M. F. A. GIJÓN. Jueves, 1 febrero 2018, 08:22

'What are you looking at' es el título de la exposición que la artista asturiana Carmen Figaredo (Oviedo, 1988) inaugura hoy en la galería Herrero de Tejada (hasta el 10 de marzo) en la que es su primera individual en Madrid. Collages y 'prints' se unen en las paredes para componer su particular mirada sobre el mundo. Es la suya una forma de ver y contar que nace de la vocación y la formación fotográfica, pero que cuestiona el medio como una evidencia de lo real. Para ella, nada hay tan subjetivo como una instantánea.

Las suyas buscan interpelar al espectador de forma directa: ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué ves? ¿Qué miras? «Es un impulso natural para mí pensar en qué hay detrás de las imágenes, ajenas y propias. A veces el mensaje es claro. Otras veces, necesito reorganizarlas para contar las otras realidades contenidas en una única captura».