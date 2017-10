Cincuenta fotos de un mar de muerte Reflejo en el agua de un grupo de jóvenes desplazados sirios caminando en Azaz. Siria, 2013. / MANU BRABO El Niemeyer inaugura el jueves la exposición 'Mare Nostum', que refleja la tragedia del Mediterráneo | Cuelga instantáneas de Manu Brabo, José Colón, Diego Ibarra, Guillem Valle y Fabio Bucciarelli, unidos en la cooperativa MeMo Collective M. F. ANTUÑA GIJÓN. Martes, 3 octubre 2017, 04:16

Son cincuenta imágenes. Medio centenar de instantáneas que recogen, reproducen y denuncian un drama que sigue llenando de cadáveres las aguas del Mediterráneo. 'Mare Nostrum' es el título de la exposición que el jueves se inaugura en el Niemeyer, que se podrá visitar hasta el 7 de enero y que presenta las fotografías captadas por los fotoperiodistas Manu Brabo, José Colón, Guillem Valle, Diego Ibarra y Fabio Bucciarelli. Juntos forman la cooperativa MeMo Collective y juntos profundizan con la fuerza de la fotografía como aliada en la tragedia de los migrantes que se ven obligados a cruzar el Mediterráneo huyendo del horror de sus países.

«El objetivo principal es generar en el visitante una reflexión crítica sobre la situación de guerra y sus consecuencias en la cuenca del Mare Nostrum, así como ahondar en la realidad de los refugiados desde la individualización de su desamparo», explican desde el colectivo de fotoperiodistas, que ha querido establecer un relato narrativo con sus imágenes que simboliza a las familias que han abandonado sus hogares y el duro periplo que han de realizan en Europa. Lo hacen, dicen los cinco autores, porque es su «obligación».

Años de trabajo conducen a una muestra que pretende dar voz a quienes sufren desde el realismo más atroz, pero también desde la belleza que es capaz de trascender en las instantáneas pese al dolor que derrochan. En ese difícil filo se mueven estos cinco profesionales, entre ellos el Premio Pulitzer asturiano Manu Brabo, que ha disparado su cámara en países como Haití, Honduras, Kosovo, Palestina, Libia, Siria o Ucrania. Junto a él, tres españoles y un italiano con amplias trayectorias en los lugares más peligrosos del planeta. Bucciarelli ha trabajado en Libia, Siria, Iraq, Sudán del Sur o Mali, es colaborador habitual de Time y AFP y en su haber están premios tan prestigiosos como el Robert Capa Gold Medal y el World Press Photo; Colón, colaborador habitual de AFP, ha centrado su trabajo en los dramas relacionados con la crisis económica y las migraciones; Ibarra, con base en Beirut, ha vivido cinco años en Pakistán y ha trabajado en Afganistán, Nigeria, Colombia o Iraq; Valle, también con amplia experiencia en Oriente Próximo, ha trabajado en el sudeste asiático para medios como 'The New York Times', 'The Guardian' o 'Wall Street Journal' y ha obtenido premios como el World Press Photo y el Best Photojournalism.