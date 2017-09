Cuco Suárez, cronista de la 'modernidad líquida' Alfonso Palacio (director del Bellas Artes), Vicente Domínguez (viceconsejero de Cultura) y Cuco Suárez, ayer frente a la instalación titulada 'Damocles'. / PABLO LORENZANA El artista asturiano expone en el Museo de Bellas Artes sus 'Crónicas geopolíticas' DIEGO MEDRANO OVIEDO. Miércoles, 20 septiembre 2017, 07:48

Alfonso Palacio sigue con su particular revolución dentro del Museo de Bellas Artes de Asturias y llega el octavo proyecto expositivo específico de un artista para un lugar concreto (en ediciones anteriores fueron los elegidos Ramón Isidoro, Tadanori Yamaguchi, Avelino Sala, Eugenio López, Vicente Pastor, Carlos Suárez y Francisco Fresno). El turno ahora (hasta el 12 de noviembre) es para Cuco Suárez (Pola de Laviana, 1961) con tres instalaciones de gran formato (en torno al ser humano, el azar y el control político-económico) bajo el título 'Crónicas geopolíticas'. El mismo Cuco Suárez de siempre, con debates en torno a la experiencia traumática del cuerpo, la corporalidad, el dolor y la enfermedad, el sujeto y la propia identidad, pero al mismo tiempo más político y reivindicativo que nunca, más social y explícito, más lírico y cinematográfico.

La primera instalación lleva por título 'Damocles', ciento cuarenta botijos artesanales a los que suma un grabado gigante «con trazas de miliciano, porque puede verse la boina y la escopeta, si uno se fija bien», añade Suárez. Muchos de los botijos, rotos aleatoriamente en mitad de un alineamiento donde se denuncia la incapacidad de permanencia, la precariedad e inseguridad, el robo del estatus y de los derechos humanos. «La obra tiene que estar abierta. Hago lo que veo. Lo mío puede definirse en cuatro frases, pero ello no evita su soporte reflexivo, que sea el público quien la complete, y cada vez quiero meter más grafiti, vídeo, arte menor, artesanía en este caso, dentro de la solemnidad de un museo. Todo ello va contra un arte narrativo por entero y un concepto de obra más abierta y participativa».

La segunda instalación, en el patio central del Palacio de Velarde, lleva por título 'Aquí de nuevo': un contenedor militar cuyo contenido son los féretros en los que se transportan, de vuelta a su país de origen, los cuerpos de los soldados muertos en el extranjero. La instalación puede aludir tanto a los soldados norteamericanos retornados muertos tras la guerra de Vietnam como a los españoles fallecidos en Irak. Al fondo de la misma, el vídeo de una partida de dominó. «Estoy harto de las guerras colonialistas. Cuando parece que está todo conquistado, pues no. Parece que están llamadas a no acabar nunca. No acaba jamás el sometimiento de quitarle a la gente todo lo que tienen. Está presente la película 'Apocalypse Now', pero también, en mayor medida, 'El Cazador', de Michael Cimino. Su juego con los ataúdes es único, no tienen parangón».

España, «sin solución»

Finalmente, un muro de piedra donde se proyecta una diana por medio de un ratón informático que da lugar a un juego de dados bajo el rótulo 'Muro'. La moraleja final de las tres entregas: «Yo solo quiero ser un cronista de mi tiempo que utiliza el lenguaje de las artes visuales. Punto, eso y nada más. Un cronista de la 'modernidad líquida' de Bauman, donde lo sólido se encuentra en extinción. Ya no hay ninguna capacidad de permanencia de la sociedad sobre nuestros actos. Somos azar y necesidad más que nunca, como quería Buñuel. La identidad está perdida, somos infortunio del destino. No nos entendemos o, peor aún, no quieren que nos entendamos. No podemos escapar a la sociedad descompuesta del filósofo, ensayista y sociólogo polaco de origen judío, Zygmunt Bauman, y ya todo son ilusiones lúdicas o matemáticas del espectador». La muestra está comisariada por Miguel Cereceda y pronto saldrá impreso el catálogo de la misma. Concluye Cuco Suárez: «La leyenda negra de España está llamada a perpetuarse. No tiene solución».