UGT denuncia que el museo Arqueológico estuvo tres días sin personal de seguridad

El sindicato UGT denunció ayer que el Museo Arqueológico de Asturias permaneció sin personal de seguridad durante tres días, en las jornadas del 29, 30 y 31 del pasado mes de diciembre. El responsable de Seguridad Privada del sindicato, José Manuel Fernández, culpó a la política de contratación del Principado de este problema ya que, según explicó, el sistema de «adjudicación por subasta» de este servicio provoca que caiga en manos de empresas que «carecen de estructura y solvencia para llevar a cabo la actividad. No es de recibo que la ausencia de vigilantes por incapacidad laboral no se cubra por falta de personal o medios», afirmó.

José Manuel Fernández denuncia que la adjudicataria del contrato del Arqueológico, «Novosegur, carece de delegación en Asturias, no dispone de personal suficiente, no tiene ningún responsable que se haga cargo de los problemas y hace una rebaja del 25% en los salarios de los trabajadores al aplicar su convenio y no el estatal». El responsable de Seguridad Privada de UGT sostiene que no es este el único caso de incumplimientos de este tipo en la región.