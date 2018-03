La excelencia asturiana tiene premio EL COMERCIO distingue con sus galardones 2018 a la langreana María Neira (OMS), el poeta Antonio Gamoneda, los astilleros Gondán y Armón, el Grupo Covadonga y la lucha de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la violencia machista M. F. A. GIJÓN. Domingo, 25 marzo 2018, 01:10

Los premios EL COMERCIO 2018 ya tienen ganadores. El palmarés elegido por la Redacción para representar los valores de excelencia de Asturias busca llegar a todos los ámbitos: la cultura, la empresa, la acción social, el deporte y, por supuesto, la imagen de Asturias allande Pajares. El próximo 4 de abril, en el Teatro Jovellanos, se darán cita en el patio de butacas representantes de la sociedad asturiana para aplaudir a los ganadores y agradecerles su esfuerzo, su empeño, su lucha.

El galardón a la Proyección de Asturias lo recibirá este año María Neira. La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una langreana de 1960 implicada y preocupada por una vida mejor, por convencer al mundo de que el ser humano ha de cuidar su cuerpo y el territorio que habita, que ha de luchar para que todos tengamos agua, alimento y techo, cada vez más amenazados por los efectos del cambio climático. Licenciada en Medicina por la Universidad de Oviedo, Neira se curtió en Centroamérica y África antes de ingresar en la OMS como directora del departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas. Nombrada presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en 2002, ejerció en Madrid una temporada antes de retornar a Ginebra para continuar en la OMS ya como directora de Salud Pública y Medio Ambiente.

El reconocimiento 2018 de la Cultura irá a parar a manos del poeta Antonio Gamoneda. Nacido en Oviedo en 1931, en el año 2006 recibió el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras españolas, lo que da buena cuenta de la dimensión literaria de quien dice desconocer la esencia de su poesía. «Nace de la vida; es un saber no sabiendo, un entender no entendiendo. No puedo explicarla; son mis propias palabras las que me la revelan», ha dejado dicho este hombre que vivió una infancia dura, de necesidades y al que no le convencen las generaciones poéticas. «No me sitúo en ninguna y puede que esté equivocado. Quizá exista alguna, como la del 27, pero la poesía es radicalmente individual e irremediablemente subjetiva».

La lucidez poética de Gamoneda da paso a toda la pragmática de construir barcos, que, en realidad, tiene también ese ingrediente mágico de hacernos navegar un mundo insólito e inmenso, de permitir y facilitar el viaje, el descubrimiento, la exploración.

La distinción de ámbito empresarial llega en esta edición a dos astilleros: Armón y Gondán, capaces de dejar una larguísima estela de vida y trabajo en territorio asturiano. Armón, con sede en Navia, y Gondán, en Castropol, son historia empresarial de Asturias; son pasado, presente y futuro.

El galardón del Deporte se queda en Gijón y recae en el Grupo de Cultura Covadonga. Sobran las palabras para referirse a una entidad que dinamita las barreras de lo estrictamente deportivo para meterse de lleno en lo social, para imbricarse en el devenir de una ciudad, Gijón, en la que el Grupo es el Grupo. Esas dos palabras consituyen un todo.

Fundado en 1938, sus más de 30.000 socios lo avalan como el club deportivo más grande de Asturias. Junto a Las Mestas, mirando de frente a El Molinón, se juega al ajedrez y al pádel, se lee el periódico, se corre, se salta, se nada, se tira a puerta, se encesta, se agarra con fuerza un stick, se baila y se canta.

El galardón de Acción Social tiene un triple destinatario y un único objetivo: premiar a quienes luchan para acabar contra la lacra de la violencia contra las mujeres. Se personifica en quienes trabajan en Ufam, Unidad de familia y mujer de la Policía Nacional; Emume, Equipo mujer/menor de la Guardia Civil, y la Unidad Vicop, Vigilancia y control de las órdenes de protección de la Policía Local.

La batalla contra la violencia machista es larga y requiere una acción global, conjunta, exige la implicación general. En Asturias, todos los cuerpos de seguridad del Estado están por la labor, trabajando duro y de forma coordinada. A esa lucha común que se ha redoblado en el pasado y se habrá de multiplicar aún más en el futuro premia EL COMERCIO.