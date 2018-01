Imágenes «casi vacías» para reflexionar Sobre estas líneas, a la izquierda, Patricia Galgani en la exposición. Abajo, dos de sus obras. / PAÑEDA La artista gijonesa propone paisajes oníricos y juegos conceptuales en una muestra de fotografías que se acerca a la pintura Patricia Galgani expone en la galería Mediadvanced su serie de collages fotográficos 'Más allá' JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Jueves, 4 enero 2018, 00:18

La cabeza de Patricia Galgani (Gijón, 1979) bulle de actividad. Esta mujer criada en familia de artistas se ve asaltada por imágenes que expresan emociones y que la obligan a materializarlas en obras artísticas como las que desde ayer expone en la galería gijonesa Mediadvanced bajo el título 'Más allá'.

Para entender su arte, que ahora se expresa a través de collages fotográficos, hay que remontarse a su niñez. Su padre era el responsable de la sala Botticelli, donde reputados artistas expusieron su trabajo, lo que le sirvió para acercarse al mundo del arte. «En mi familia ha habido muchos artistas, siempre he estado ligada a este mundo», explica. Esta relación le sirvió para conocer los entresijos de la pintura más clásica y también para enamorarse de la contemporánea, convirtiendo a Antonio Suárez o Manolo Millares en sus referentes. «Me salté la primera parte de la pintura», confiesa.

Estas referencias, estas pasiones, la llevaron a comenzar a experimentar con la pintura, en la que comenzó con una serie de abstracciones geométricas.

Un problema de salud se puso en su camino, obligándola a abandonar el óleo. Fue entonces cuando llegó la fotografía. «Parto de un folio en blanco. Entonces se me ocurre una imagen y en vez de pintarla, la hago con el ordenador. Parto de las fotografías y acabo pintándolas», explica.

En ese proceso creativo tienen mucho que ver sus emociones, que quedan reflejadas en sus cuadros. A lo que renuncia Galgani es a explicarlos. De hecho, los cuadros de la serie que muestra en Gijón ni siquiera tienen título. «Para mí representan muchas cosas, pero no lo digo. El objetivo es que a cada persona le provoque un sentimiento. Yo no compraría nunca algo con lo que no me sintiera identificada. Esta exposición habla de mí, pero cualquiera puede sentirse identificado».

En 'Más allá' Patricia Galgani explora el territorio de la ensoñación, de la composición onírica, de lo conceptual. Imágenes «casi vacías que invitan a la reflexión». Ese es el juego que plantea al espectador, descifrar sus composiciones y dejarse emocionar por los juegos que plantea. Un planteamiento del que se podrá disfrutar hasta el 28 de febrero.