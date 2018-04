El fotógrafo asturiano censurado en Segovia: «Mis fotos no son duras y genitales tenemos todos» El fotógrafo asturiano posa con una cámara. / Escuela de Fotografía Ricardo Moreno. El director de Palacio Quintanar, Gianni Ferraro, explica que «tengo que considerar que además de un público profesional tenemos una labor educativa importante, y no puedo poner en riesgo a los escolares» MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ Segovia Domingo, 29 abril 2018, 21:34

El fotógrafo Ricardo Moreno (Oviedo, 1968) ha decidido cancelar la exposición de fotografías 'Metus Causa' que iba a inaugurar este viernes en Palacio Quintanar, al sugerir la dirección del centro que dos obras concretas, desnudos explícitos, no serían adecuadas para exponerlas en un centro (depende de la Junta de Castilla y León) que tiene un programa educativo en el que participan escolares; Moreno argumenta que «o todas las fotos o ninguna». Ni el director de Palacio Quintanar, Gianni Ferraro, ni el fotógrafo desean la polémica, pero ha surgido. La ha destapado la Asociación Fotográfica Segoviana (AFS), que había organizado la exposición dentro del programa SegoviaFoto y que en su perfil de redes sociales y en una nota de prensa ha calificado de «intolerable e inclasificable la censura» de la obra de Moreno, «de una calidad artística indudable», por «mostrar los genitales de las personas retratadas», indica el presidente, Fernando Gutiérrez.

La exposición, de más de 40 fotografías, tendría que haber sido inaugurada el viernes y permanecería expuesta hasta el mes de junio en una sala contigua al patio central de Palacio Quintanar. Es la primera vez que el autor se enfrenta a una situación así, aunque comenta que en sus treinta años de carrera está «curado de espanto». Por eso no considera «un drama que me hayan 'censurado'», según ha declarado a El Norte de Castilla, y dice que lo que peor le parece «es que me hayan avisado el día antes de colgar». En su página de Facebook lo ha resumido así: «La explicación que se me da desde el Palacio de Quintanar es que acude mucho público infantil y estas dos fotos parecen inadecuadas. Bueno, yo lo acepto, no quiero entrar en una discusión moral con nadie, pero o van todas o no va ninguna, eso también lo tengo claro».

30 años de profesión Las fotos de 'Metus Causa' fueron expuestas en el Museo Barjola de Gijón, en el V Festival de Fotografía de Vilagarcía de Arousa en 2012 y en la exposición 'Cristales Rotos' de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid en 2017. La AFS señala que Ricardo Moreno, premio Nuevos Talentos de los Encuentros Fotográficos de Gijón 2011, con 30 años de trayectoria profesional, muestra el mundo de la prostitución o la inmigración «de forma humana, respetuosa y melancólica» a través de retratos y compagina su trabajo artístico con la docencia en su academia.

Ferraro se pronuncia en una línea parecida: «No me interesa la polémica ni censuro nada. Me gustan las fotos de Ricardo Moreno, pero estas dos fotos no las puedo exponer en un lugar donde cada día vienen grupos de 25 escolares de Infantil y Primaria, de seis a once años, porque podría violar su integridad». Agrega el director que «Palacio Quintanar tiene como filosofía que es un espacio abierto, y tengo que considerar que además de un público profesional tenemos una labor educativa importante, y no puedo poner en riesgo a los escolares».

Dice Ferraro que al organizar la muestra se ha producido una cierta confusión porque cuando habló con los responsables de SegoviaFoto le presentaron un portfolio con el trabajo del fotógrafo, no las obras concretas que iba a exponer, que solo vio el jueves, día antes de inaugurar. Fue entonces cuando pidió a Moreno que no pusiera esas dos fotografías y replanteara la exposición. Pero el artista decidió cancelarla. Recalca además el director del centro cultural que se da la circunstancia de que durante el Festival de Títeres Titirimundi el patio de Palacio Quintanar, del 10 al 15 de mayo, será uno de los escenarios para espectáculos infantiles, destinados a un público familiar con niños pequeños.

Los proyectos de Moreno giran siempre «en torno al ser humano que lucha por hacerse un hueco en el mundo». «Creo que tengo una mirada muy empática y no creo que mis fotos ahonden en la suciedad de los ambientes que retrato, mundos a los que yo no pertenezco. No me parece que mis fotos sean duras. Y genitales tenemos todos». Defiende que «los niños son los que ven mis fotos de una manera más natural porque no tienen ningún prejuicio». Es la primera vez que le pasa, «la primera vez que me dicen 'estas fotos no valen', y es una pena porque me parece que los chicos de SegoviaFoto hacen un trabajo estupendo». Pero no se expresa con enfado. Reconoce que en Gijón le han sugerido en dos ocasiones que presentara mejor sus fotos de paisajes industriales que las de retratos, y dice que estaría dispuesto a exponer más adelante en Palacio Quintanar como le ha indicado Gianni Ferraro. «Me ha dicho que le gusta mi trabajo, pero vamos a tener el mismo problema. Si no hay un comisario y decido yo las fotos, van a ser las fotos que yo quiera». Y concluye: «Si se plantea una exposición de Alberto García Álix no se le dice que no. Es más fácil decirme que no a mí».