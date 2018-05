Rodolfo Pico y Alejandro Mieres, Medallas de la Bienal Casa Consuelo

A un año ya de la muerte de Rodolfo Pico (en marzo de 2017) y a punto de cumplirse cuatro meses de la de Alejandro Mieres (el pasado 2 de febrero) les llega a ambos el primer reconocimiento póstumo en forma de premio. La XVI Bienal de Pintura Casa Consuelo, toda una institución en la vida cultural de Asturias, les ha incluido en la orla de destacados de su última edición. De modo que sus herederos recibirán el próximo día seis de junio las medallas conmemorativas de dicha bienal que no son otra cosa que el respeto de toda su tierra. Será en un acto que no quedará en único en su recuerdo. Se sabe que el Ayuntamiento de Valdés, donde se celebra el también veterano y reconocido Premio de Pintura de Luarca, está pensando convertir a Pico en el artista homenajeado de la próxima edición. A Mieres ya se le rindió tributo al poco de su muerte con una exposición extraordinaria en el Museo Casa Natal de Jovellanos. Poco antes asistía él mismo a otra antológica en el Museo Barjola, y se espera que no tarde mucho en celebrarse otra más ambiciosa en un espacio cultural más amplio.

Por otro lado, desde la Fundación Municipal de Cultura se está trabajando en un proyecto exposición en el mismo museo de Gijón. «Se trataría de ahondar en la figura del pintor, como miembro de una generación a la que estaba estrechamente vinculado», explican desde el Ayuntamiento. La idea es contar con la colaboración de sus compañeros de tiempo y espacio y «poder ofrecer una lectura de la obra de este artista».