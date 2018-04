Las asociaciones del asturiano: «No recibimos ni un euro» Iniciativa pol Asturianu y la Xunta Pola Defensa de la Llingua explican que sus acciones se pagan con las cuotas de los socios MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 18 abril 2018, 00:06

«Nos financian Irán y Corea del Norte y estamos a sueldo de Washington y Venezuela», ironizaba Carlos Pulgar, de la Xunta pola Defensa de la Llingua, en respuesta a la Plataforma contra la Cooficialidad, que anunció anteayer que había relizado una petición por escrito a la Sindicatura de Cuentas pidiendo explicaciones sobre las subvenciones que reciben las asociaciones en apoyo del asturiano y la Academia de la Llingua. En el caso las dos que mencionaba la plataforma en su comunicado, la respuesta es clara: «No recibimos ni un euro». Desde la Xunta pola Defensa, convocantes de la manifestación del sábado por la oficialidad, explican que «todo lo que se gasta viene de las cuotas de nuestros militantes» y que «hace años que no hay línea alguna de subvenciones para asociaciones de este tipo». Pulgar aprovechó para «agradecer la publicidad que nos dan estos grupos de extrema derecha para la convocatoria». En la misma línea se pronunciaron desde Iniciativa pol Asturianu, quienes recordaban ayer que «no recibimos ni un euro de fondos públicos desde nuestra creación en 2011», añadiendo que estdudiarán «si las afirmaciones de este grupo de extrema derecha sobre la procedencia de nuestros fondos constituye base para una demanda».

Desde la Academia de la Llingua, trasladaron un escrito en el que resumen su postura: «La Academia es una institución del Principado con 40 años de existencia de la que forman parte profesores universitarios, que no cobran por su condición de académicos; como tal institución, no podemos responder a provocaciones de sectores marginales, minoritarios y extremistas que no tienen ni representación social ni política; en todo caso, si se traspasa una determinada línea que ponga en tela de juicio el nombre de la Academia, pediremos amparo al Principado de Asturias, de quien dependemos, y actuaremos jurídicamente».