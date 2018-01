Posguerra revelada y reveladora

Ha dejado dicho y escrito Joan Fontcuberta de Valentín Vega (Luanco, 1912-El Entrego, 1977) que su fondo de imágenes merece estar inscrito en letras de oro en la historia de la fotografía. Sin embargo, hasta hace bien poco era un paria del difícil arte de captar el mundo. Pero, poco a poco, va encontrado su lugar. Hace algo más de un año sus fotografías se pudieron ver en Madrid con auténtico éxito en el Museo de Antropología; ahora vuelven a casa, en una exposición ampliada que se podrá ver en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijon a partir del 11 de enero. ‘La vida por delante. Fotografías de Valentín Vega, 1941-1951’ es el título de la muestra, que durante un mes exhibirá 339 fotografías en positivos y en audiovisuales que recorren la cotidianidad de la posguerra española. Atraviesan pueblos y ciudades, espacios de trabajo, fiestas, bares, caminos y calles en un viaje en el que el fotógrafo logra sacarle a sus retratados la alegría de vivir, las ganas de sonreír, de ser felices en tiempos de miseria y de escasez.

Fontcuberta (Premio Nacional de Fotografía e imprescindible teórico sobre el mundo de la imagen) se enamoró del fondo fotográfico de más de 70.000 imágenes, que el Museo del Pueblo de Asturias conserva desde 1997 y sobre el que ha publicado un libro, durante sus visitas para participar en el proyecto Miradas de Asturias de la Fundación María CristinaMasaveu. Y ya entonces advirtió esa visión única que Vega propició con su cámara sobre esos años cuarenta y cincuenta. «(...) No hay severidad en la mirada de Vega, sino algo cercano a la ternura y a la empatía. No es una mirada fría y distante, no es una mirada científica, sino la mirada de alguien del pueblo que fotografía a los suyos y lo hace como solo sabe hacerlo: con familiaridad y afecto». O, dicho de otra forma, utiliza un lenguaje que siente y piensa a la vez.

Quizá por esa manera de hacer sus imágenes derrochan naturalidad. No hay sonrisas impostadas; no hay poses incómodas o forzadas, en niños y en mayores, en mujeres y hombres. Y con toda certeza, su origen y su propia peripecia vital le hicieron disparar sobre los suyos con tanta maestría. «Era muy meticuloso, pero también muy cariñoso, y eso se nota, los retratados no estaban rígidos; y luego la gente de la Cuenca son muy directos y eso hace que sea más fácil captar su esencia en la mirada», apunta José Manuel Rodríguez, que conoció desde niño a Valentín Vega y colabora con la fototeca gijonesa en la documentación de esas 70.000 imágenes, la mayor parte de ellas captadas en la Cuenca del Nalón.

En El Entrego, en 1949 nació José Manuel y dos años antes se instaló allí Vega, que hasta ese 1951 había ejercido como fotógrafo ambulante. Desde Gijón viajaba a diario en tren o en bicicleta con su cámara Leica para recorrer mercados, romerías, bodas o para asistir a partidos de fútbol.

No fue la suya una vida fácil. Tres años de prisión pagó por su compromiso político de izquierdas y fue cuando por fin salió de la celda cuando, en 1941, comenzó su trabajo como fotógrafo. «Él provenía de una familia socialista, era un mando de las Juventudes Socialistas de Gijón y al estallar la guerra, acabó en la cárcel», relata José Manuel Rodríguez, que le conoció también en su faceta de profesor de Educación Física. Aficionado a la fotografía, sostiene que las imágenes de Vega tienen una fuerte componente emocional para los vecinos de la Cuenca. «Todos tienen tienen una caja de membrillo con fotos suyas», afirma. Y eso que fueron muchísimas las imágenes que se perdieron en una riada que sufrió El Entrego y que destrozó parte de su archivo.

Tenía Vega esa habilidad para el retrato y era, aunque rechazara reconocerlo, un artista. Nunca pensó que su obra tuviera el valor que tiene; siempre dijo de sí mismo que solo hacía fotos para vivir. Pero el tiempo deja una pátina que convence a quienes observan su trabajo de lo contrario. El arte está en las sonrisas de la chica del lavadero, en las mozas del tren, en los enamorados que posan ante un hórreo de Laviana... La exposición que pronto se verá en Gijón se centra en esos diez años entre 1941 y 1951 a los que corresponde el fondo fotográfico adquirido por el museo en 1997, el mismo año de su muerte, a su viuda y sus hijos.

Valentín Vega, el mayor de cuatro hermanos dedicados todos ellos a la fotografía –Jose Luis, Fernando ‘Vegafer’ y Gonzalo Vega– hizo de la calle su elemento, su estudio improvisado durante una década y ha dejado para la Historia instantáneas reveladoras y mágicas.