El Bellas Artes explica a Aurelio Suárez Alfonso Palacio, Gonzalo Suárez (hijo del artista) y Vicente Domínguez miran el catálogo. / P. LORENZANA El museo presenta el catálogo razonado de las 32 obras que atesora. El próximo año será el turno de Evaristo Valle M. F. ANTUÑA OVIEDO. Viernes, 8 junio 2018, 00:35

Es misión de un museo estudiar a fondo sus colecciones y darles luz académica y científica a través de publicaciones como la que se acaba de dedicar al pintor gijonés Aureliio Suárez (1910-2003) bajo el amparo del Museo de Bellas Artes de Asturias. Es precisamente su director, Alfonso Palacio, quien firma un catálogo razonado que presenta y analiza de forma exhaustiva las 32 obras que forman parte de la colección de la pinacoteca asturiana.

Hay tres razones por las que era necesario este catálogo. «En primer lugar, por la importancia del pintor, que no es solo fundamental en el arte asturiano del siglo XX sino que cada vez tiene una mayor proyección nacional», apunta Palacio, quien sitúa en segundo lugar la importancia del fondo en el propio museo. Es el suyo uno de los más potentes de autores del XX junto a los de Evaristo Valle y Nicanor Piñole. El tercer motivo es el «sobresaliente incremento de la obra de Aurelio Suárez a raíz de las donaciones del pasado año».

La publicación, que ayer fue presentada en el museo, se articula de una manera científica, con todos los datos de cada obra (título, medida, fecha, firma...), acompañado de un comentario respecto a la misma. Se detalla, además, toda la biografía de cada obra, es decir, en qué exposiciones o colecciones se pudo ver.

La publicación que firma Alfonso Palacio sirve para aportar luz sobre aspectos inéditos del artista gijonés. Por ejemplo, siempre hubo dudas sobre su llegada a Madrid. Ahora queda aclarado que fue a finales de los años veinte cuando se plantó en la capital española con los ojos bien abiertos. Y no es baladí el dato, porque la fecha marcó todo lo que vendría después. «Eso le permitió entrar en contacto con cuatro corrientes de renovación claves: el surrealismo, el realismo mágico, la pintura metafísica y el postcubismo». En Madrid, explica Palacio, emerge un pintor que, al contrario que la mayoría, no tuvo una evolución lineal, no atravesó por diferentes etapas creativas. «El artista de finales de los años veinte y el de 2003 es el mismo, no hay etapas, sino catas en profundidad».

Este trabajo sobre Aurelio Suárez es solo el principio. Explica Palacio que es necesario un estudio definitivo sobre su obra, que podría partir de la tesis doctoral que ahora mismo se está haciendo en la Universidad de Oviedo. Tampoco estaría de más elaborar un catálogo razonado de toda su producción, un proyecto muy ambicioso pues supera las cuatro mil obras.

Tras esta publicación, Palacio apunta que en 2019, cuando por fin se incorporarán dos conservadores a la plantilla del museo, se podría afrontar el catálogo de Evaristo Valle. Piñole también está pendiente.