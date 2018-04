Cervantes en lengua de Shakespeare Patricia Rodríguez sobre los hombros de su compañera Mercè Ribot. / VAULT FESTIVAL Presenta en el Jovellanos con su compañía la obra con la que triunfa por el mundo, que incluye una parte en inglés con subtítulos en español La actriz asturiana afincada en Londres Patricia Rodríguez vuelve a casa gracias al 'Quijote' M. F. A. GIJÓN. Jueves, 19 abril 2018, 00:18

El título no engaña. 'The ingenious gentleman Don Quixote of La Mancha' llega el domingo (19.30 horas) al Teatro Jovellanos de la mano de una compañía británica, Little Soldier Productions, que manejan con mano diestra dos actrices españolas afincadas en Londres, Patricia Rodríguez y Mercè Ribot. La primera es gijonesa, una actriz curtida en las tablas asturianas que un buen día hace ahora 12 años hizo el petate y se fue a Londres. Allí ha conseguido, no sin esfuerzo, trabajar en lo que es su vocación y este fin de semana hace el viaje de vuelta a casa con una de sus propuestas más exitosas, un 'Quijote' «canalla» que se verá en inglés con subtítulos y castellano. «Es en inglés, pero un poco relajado, solo lo usamos cuando está el actor británico en escena», apunta Rodríguez.

Este 'Quijote' se inició como un laboratorio teatral y vio la luz en 2013, aunque no fue hasta un año después cuando «se estrenó en condiciones», fue al festival de Edimburgo, se llevó un premio, se colocó entre los doce espectáculos favoritos del año y comenzó a girar de aquí allá. «Llevamos más de cien funciones, ya hemos dejado de contarlas, hemos actuado en México, en Polonia, en Almagro, y en junio iremos al festival de Chicago», explica Patricia. Con ella y con Mercè está en escena Stephen Harper, los tres bajo la dirección de Ian Nicholson y dando vida a una adaptación y dramaturgia de Tiffany Wood que se acompaña de la música en directo de Maria Camahort.

«Es un espectáculo que tiene su grado de controversia, es un poco travieso, tiene muy buenas críticas, es muy bien recibido, tuvimos una ovación fantástica en Almagro, pero el público más académico dice que es muy poco reverencial hacia el 'Quijote', y es porque nos hemos tomado libertades con él y hacemos lo que queremos, nos los pasamos bien», señala la actriz gijonesa, que reivindica el caos de la aventura, la locura de la que el público es partícipe.

Hay un coloquio con la audiencia al principio de la función, en la que se representa una pelea de cojines y se dejan ver un sinfín de sorpresas más que es mejor no desvelar. Pero, eso sí, quede claro, sigue siendo el 'Quijote': «Del original tiene muchas cosas, todo, el espíritu de amistad entre don Quijote y Sancho, su entusiasmo en irse de aventuras, el amor, aparecen todos los temas de la novela, sus episodios fundamentales, pero todo está tratado de una manera muy cómica, muy graciosa», afirma Patricia Rodríguez.

Para ella el Jovellanos no es cualquier escenario. Está encantada de volver a casa y de poner en escena uno de los cinco espectáculos de Little Soldier: 'Pakita: stimulating, bitter and necessary', 'You and Me', 'Don Quixote', 'Derailed' y 'Journey to the imposible'. «Sí, se puede vivir en Londres con una compañía de teatro formada por dos actrices españolas, pero cuesta, porque necesitas hacer una red de actividades e intentar generar material todo el rato, tomar iniciativas y no tener que depender tanto de que te llamen; hay que estar ahí siempre con hambre de trabajar».