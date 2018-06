'El Chato', un pionero en el olvido 'El Chato', tercero por la izquierda, junto a su familia en una romería en Asturias. / FOTOS EXTRAÍDAS DEL LIBRO 'EL CHATO: MIRADAS DE UNA ÉPOCA' Chema Menéndez recupera la vida del salense, primer español en 'The New York Times' JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Domingo, 17 junio 2018, 00:31

Con once años, Jaime Menéndez ya suplía a su padre como maestro de escuela en Sobrerriba, una pequeña aldea del concejo de Salas. La peculiar tarea le llevó a suspender a una niña que había sido su compañera durante años, quien le hizo la zancadilla provocándole una fractura nasal al chocar en su caída con un pupitre. Lo que podría pasar por una simple anécdota que le dejó rostro de boxeador y un apodo para el resto de su vida, 'El Chato', resume bien lo que fue la vida de un hombre que llegó a convertirse en el primer redactor español del diario 'The New York Times', en pieza fundamental para el Gobierno de la Segunda República, en un intelectual que se codeaba con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Ernest Hemingway y John Dos Passos. Un hombre comprometido con sus ideas, amante de las letras y luchador incansable cuya figura lleva intentado recuperar durante los últimos doce años su nieto: Chema Menéndez. «Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', le dijo a mi abuela: 'Qué pena que no hubiéramos ganado la guerra, porque tu marido hubiera sido ministro de Cultura'. Además de Lorca, Alberti o Miguel Hernández, había otros muchos con igual alcurnia intelectual, pero han quedado relegados al ostracismo», se lamenta el autor de 'El Chato: miradas de una época' (Libros.com), un libro que documenta las andanzas de un hombre que convirtió su vida en una lucha por la libertad.

Devorador de libros desde la niñez, fue su padre quien le inculcó la pasión por las letras y el ideario de izquierdas. Al cumplir los 18, su convicción pacifista le lleva a emigrar a Cuba para librarse del servicio militar, donde se emplea como mozo contable en unos almacenes. «Con su primer sueldo se compró la Enciclopedia Británica», recuerda su nieto. Y con ella aprendió el inglés con el que se desenvolvería en EE UU, primero en Tampa y después en Nueva York, donde encontró, en 1925, un trabajo que le cambió la vida. «Había hecho algo de periodismo en La Habana y le cogieron en 'The New York Times' como redactor de deportes. Tras una crónica brillante, Herbert Matthews le ofreció un puesto en Política Internacional, su verdadera pasión».

Acababa de proclamarse la Segunda República y, en Nueva York, fundó la Alianza Republicana Española. «Crearon una publicación en la que ya había firmas como la de Manuel Azaña o Salvador de Madariaga», explica Chema Menéndez.

En 1932 emprende el regreso a España como corresponsal de la North America Newspaper Alliance, una organización que englobaba a las cincuenta principales cabeceras de EE UU. De nuevo en su tierra, no tardó en hacerse un nombre. «El abuelo de José María Aznar lo fichó para el diario 'El Sol' y ya escribía para publicaciones como 'Leviatán', que contaba con firmas como la de Leon Tolstói. Santiago Carrillo me dijo una vez que a él nunca le dejaron colaborar en esa revista», sostiene Chema Menéndez.

Tiempos convulsos en los que tuvo oportunidad de codearse con lo más granado de la intelectualidad que pasaba por Madrid gracias, en parte, a su conocimiento de varios idiomas. «Cada vez que venía alguien importante de fuera, le llamaban a él porque sabía inglés, francés y algo de alemán», recuerda su nieto.

Llegó la guerra y 'El Chato' decidió que su sitio estaba en Madrid, junto a su esposa Avelina. Próximo entonces al Partido Comunista, fue nombrado jefe de Propaganda del Gobierno de la República, lo que le llevó a permanecer en la capital hasta la caída de Madrid. De ahí, a Alicante, donde fue apresado y encerrado por los fascistas. «Estuvo en varios campos de concentración, pero se las ingenió para escribir lo que allí ocurría. Escondía las cuartillas en el forro de la boina y se las daba a mi abuela los días de visita». Los textos estaban escritos en un inglés muy rebuscado para que, en caso de ser interceptados, los guardias no pudieran entenderlos. «Tuve que dárselos a un experto para que los tradujera», recuerda su nieto.

Fueron sus amigos americanos quienes intercedieron para liberarlo de la cárcel tras cinco años de cautiverio. Desde su nuevo puesto en la Embajada de EE UU siguió luchando contra la dictadura con acciones como la edición de 'Mundo Obrero' hasta que se vio obligado a exiliarse en Tánger junto a su familia. Podría ser aventura suficiente para intentar llevar una vida tranquila, pero «lo primero que hizo allí fue montar una célula antifranquista», afirma orgulloso Chema Menéndez.

Sus colaboraciones con publicaciones de Madrid y la ayuda del empresario Vicente Gállego le llevaron de nuevo a España, donde se encargaba de la revista 'Mundo'. «Cuando volvió, montó otra célula», recuerda su nieto sobre un hombre que vivió para luchar por la libertad y cuya historia vuelve a ver la luz con 'El Chato: miradas de una época'.