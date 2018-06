«Hay cierto paralelismo entre la actual España y la Alemania de Weimar» Juan Antonio García Amado hablará en Gijón de «los intelectuales que maniobraron para destruir la república y después apoyaron a los nazis» MIGUEL ROJO GIJÓN. Miércoles, 27 junio 2018, 00:14

Nacido en Ruedes (Gijón) en 1958, Juan Antonio García Amado es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario, además de catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León desde 1994. Miembro del comité editorial o el comité científico de revistas como 'Rechtstheorie', 'Doxa', 'Droit et Société', 'Derechos y libertades' y de numerosas publicaciones jurídicas y filosóficas de América Latina. Esta tarde, a las 19 horas, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, pronunciará una conferencia bajo el título 'La responsabilidad de los intelectuales. Historias de juristas alemanes después del nazismo', organizada por el Foro Jovellanos, con la colaboración del Aula de Cultura del diario EL COMERCIO. El conferenciante será presentado por el abogado y secretario del patronato del Foro, Rafael Antuña Egocheaga.

La idea del autor es reflejar «un cierto paralelismo entre la república de Weimar en Alemania, de 1919 a 1933, y la España actual; entre cierta deslealtat constitucional de intelectuales, profesores y partidos políticos en la alemania de Weimar y la situación en este país, con el tema de Cataluña y, más allá de Cataluña, con ese descontento que parece habernos entrado con la Constitución, la representatividad, el sistema parlamentario... Estos populismos de ahora tienen antecedentes», avanza. Después hablará de la alemania posterior al nazismo, «cuando esos mismos intelectuales que destruyeron la república y se hicieron nazis llegaron al poder y, bajo una apariencia de profunda democracia y Estado de derecho, acabaron controlando los resortes del poder para que nada cambiara, con un planteamiento muy reaccionario».

Hablará de varios casos, entre los que el cabeza de turco fue Carl Schmitt, «el único que no volvió a su cátedra después del año 45». Muchos otros de esos juristas, explica, fueron nazis militantes, luego lo negaron todo y siguieron ocupando los puestos de poder. Una vez muertos, se demostró que estos ministros o rectores de universidad estaban relacionados con el nazismo. «Mi interés no es cuestionar la transición española, sino insinuar que muchos políticos catalanes y no catalanes que pasan por progresistas están haciendo el papel que aquellos juristas hicieron antes del nazismo», detalla.