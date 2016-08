La lista de las 100 mejores películas de este siglo

'Hable con ella' de Pedro Almodóvar es la única cinta española elegida tras una encuesta a críticos cinematografícos de la BBC para conocer las 100 mejores películas de este siglo.

Los responsables de BBC Cultura han preguntado a un total de 117 críticos de 36 países distintos. A cada uno de ellos se le permitió presentar un total de diez películas que en total sumaron 599 títulos, de los cuales se hizo un ránking con las más votadas.

El resultado ha sido una lista de 100 películas (102 a causa de los empates) encabezados por la surrealista cinta de David Lynch Mulholland Drive, seguida de cerca por 'Deseando Amar', del director asiático Wong Kar-wai.

La película de Almodóvar, protagonizada por Javier Cámara y Leonor Watling, ha alcanzado el puesto vigesimoctavo en la lista, superando a cintas como 'Ciudad de Dios' de Fernando Meirelles o 'Amor' de Michael Haneke, entre otras.

"Queríamos averiguar cuales son las mejores películas de los últimos tiempos, esas que la mayoría de la gente siente más profundamente", dijo el editor de BBC Cultura Matthew Anderson. "Esperamos que esta lista fomente la discusión y el debate, no sólo entre los críticos y aficionados al cine, si no entre todos los que disfrutan de las películas y tienen su propia opinión sobre lo que es una buena película".

Además, destacan en la lista los directores Wes Anderson, Apichatpong Weerasethakul, Christopher Nolan, Michael Haneke, Paul Thomas Anderson y los hermanos Coen, todos ellos con tres cintas en el ránking.

Según esta votación, 2012 se posiciona como el año con el cine más popular (acumula un total de diez títulos) y destacan la ausencia de grandes blockbusters como la trilogía de 'El Hobbit', la saga Harry Potter o Piratas del Caribe, así como las películas de superhéroes, que sólo cuenta con una representación ('El Caballero Oscuro' de Christopher Nolan).

La lista completa:

1- ‘Mulholland Drive’ (David Lynch, 2001)

2- ‘Deseando amar’ (In the Mood for Love, Wong Kar-wai, 2000)

3- ‘Pozos de ambición’ (There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson, 2007)

4- ‘El viaje de Chihiro’ (Spirited Away, Hayao Miyazaki, 2001)

5- ‘Boyhood (Momentos de una vida)’ (Richard Linklater, 2014)

6- ‘¡Olvídate de mí! (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Michel Gondry, 2004)

7- ‘El árbol de la vida’ (The Tree of Life, Terrence Malick, 2011)

8- ‘Yi Yi’ (Edward Yang, 2000)

9- ‘Nader y Simin, una separación’ (A Separation, Asghar Farhadi, 2011)

10- ‘No es país para viejos’ (No Country for Old Men, Joel & Ethan Coen, 2007)

11- ‘A propósito de Llewyn Davis’ (Inside Llewyn Davis, Joel & Ethan Coen, 2013)

12- ‘Zodiac’ (David Fincher, 2007)

13- ‘Hijos de los hombres’ (Children of Men, Alfonso Cuarón, 2006)

14- ‘The Act of Killing’ (Joshua Oppenheimer, 2012)

15- ‘4 meses, 3 semanas y 2 días’ (4 Months, 3 Weeks and 2 Days, Cristian Mungiu, 2007)

16- ‘Holy Motors’ (Leos Carax, 2012)

17- ‘El laberinto del fauno’ (Pan’s Labyrinth, Guillermo Del Toro, 2006)

18- ‘La cinta blanca’ (The White Ribbon, Michael Haneke, 2009)

19- ‘Mad Max: Furia en la carretera’ (Mad Max: Fury Road, George Miller, 2015)

20- ‘Synecdoche, New York’ (Charlie Kaufman, 2008)

21- ‘El Gran Hotel Budapest’ (The Grand Budapest Hotel, Wes Anderson, 2014)

22- ‘Lost in Translation’ (Sofia Coppola, 2003)

23- ‘Caché (Escondido)’ (Michael Haneke, 2005)

24- ‘The Master’ (Paul Thomas Anderson, 2012)

25- ‘Memento’ (Christopher Nolan, 2000)

26- ‘La última noche’ (25th Hour, Spike Lee, 2002)

27- ‘La red social’ (The Social Network, David Fincher, 2010)

28- ‘Hable con ella’ (Pedro Almodóvar, 2002)

29- ‘WALL·E’ (Andrew Stanton, 2008)

30- ‘Oldboy’ (Park Chan-wook, 2003)

31- ‘Margaret’ (Kenneth Lonergan, 2011)

32- ‘La vida de los otros’ (The Lives of Others, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)

33- ‘El caballero oscuro’ (The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008)

34- ‘El hijo de Saúl’ (Son of Saul, Laszlo Nemes, 2015)

35- ‘Tigre y dragón’ (Crouching Tiger, Hidden Dragon, Ang Lee, 2000)

36- ‘Timbuktu’ (Abderrahmane Sissako, 2014)

37- ‘Tío Boonmee recuerda sus vidas pasadas’ (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives, Apichatpong Weerasethakul, 2010)

38- ‘Ciudad de Dios’ (City of God, Fernando Meirelles and Kátia Lund, 2002)

39- ‘El nuevo mundo’ (The New World, Terrence Malick, 2005)

40- ‘Brokeback Mountain” (Ang Lee, 2005)

41- ‘Del revés’ (Inside Out, Pete Docter, 2015)

42- ‘Amor’ (Amour, Michael Haneke, 2012)

43- ‘Melancolía’ (Melancholia, Lars von Trier, 2011)

44- ‘12 años de esclavitud’ (12 Years a Slave, Steve McQueen, 2013)

45- ‘La vida de Adèle’ (Blue Is the Warmest Color, Abdellatif Kechiche, 2013)

46- ‘Copia certificada’ (Certified Copy, Abbas Kiarostami, 2010)

47- ‘Leviatán’ (Leviathan, Andrey Zvyagintsev, 2014)

48- ‘Brooklyn’ (John Crowley, 2015)

49- ‘Adiós al lenguaje’ (Goodbye to Language, Jean-Luc Godard, 2014)

50- ‘The Assassin’ (Hou Hsiao-hsien, 2015)

51- ‘Origen’ (Inception, Christopher Nolan, 2010)

52- ‘Tropical Malady’ (Apichatpong Weerasethakul, 2004)

53- ‘Moulin Rouge!’ (Baz Luhrmann, 2001)

54- ‘Érase una vez en Anatolia’ (Once Upon a Time in Anatolia, Nuri Bilge Ceylan, 2011)

55- ‘Ida’ (Paweł Pawlikowski, 2013)

56- ‘Armonías de Werckmeister’ (Werckmeister Harmonies, Bela Tarr, director; Ágnes Hranitzky, codirector, 2000)

57- ‘La noche más oscura’ (Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow, 2012)

58- ‘Moolaade (Protección)’ (Ousmane Sembène, 2004)

59- ‘Una historia de violencia’ (A History of Violence, David Cronenberg, 2005)

60- ‘Síndromes y un siglo’ (Syndromes and a Century, Apichatpong Weerasethakul, 2006)

61- ‘Under the Skin’ (Jonathan Glazer, 2013)

62- ‘Malditos bastardos’ (Inglourious Basterds, Quentin Tarantino, 2009)

63- ‘El caballo de Turín’ (The Turin Horse, Bela Tarr y Ágnes Hranitzky, 2011)

64- ‘La gran belleza’ (The Great Beauty, Paolo Sorrentino, 2013)

65- ‘Fish Tank’ (Andrea Arnold, 2009)

66- ‘Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera’ (Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring, Kim Ki-duk, 2003)

67- ‘En tierra hostil’ (The Hurt Locker, Kathryn Bigelow, 2008)

68- ‘Los Tenenbaums. Una familia de genios’ (The Royal Tenenbaums, Wes Anderson, 2001)

69- ‘Carol’ (Todd Haynes, 2015)

70- ‘Stories We Tell’ (Sarah Polley, 2012)

71- ‘Tabu’ (Miguel Gomes, 2012)

72- ‘Sólo los amantes sobreviven’ (Only Lovers Left Alive, Jim Jarmusch, 2013)

73- ‘Antes del atardecer’ (Before Sunset, Richard Linklater, 2004)

74- ‘Spring Breakers’ (Harmony Korine, 2012)

75- ‘Puro vicio’ (Inherent Vice, Paul Thomas Anderson, 2014)

76- ‘Dogville’ (Lars von Trier, 2003)

77- ‘La escafandra y la mariposa’ (The Diving Bell and the Butterfly, Julian Schnabel, 2007)

78- ‘El lobo de Wall Street’ (The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese, 2013)

79- ‘Casi famosos’ (Almost Famous, Cameron Crowe, 2000)

80- ‘El regreso’ (The Return, Andrey Zvyagintsev, 2003)

81- ‘Shame” (Steve McQueen, 2011)

82- ‘Un tipo serio’ (A Serious Man, Joel and Ethan Coen, 2009)

83- ‘A.I. Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence, Steven Spielberg, 2001)

84- ‘Her’ (Spike Jonze, 2013)

85- ‘Un profeta’ (A Prophet, Jacques Audiard, 2009)

86- ‘Lejos del cielo’ (Far From Heaven, Todd Haynes, 2002)

87- ‘Amelie’ (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

88- ‘Spotlight’ (Tom McCarthy, 2015)

89- ‘La mujer sin cabeza’ (Lucrecia Martel, 2008)

90- ‘El pianista’ (The Pianist, Roman Polanski, 2002)

91- ‘El secreto de sus ojos’ (Juan José Campanella, 2009)

92- ‘El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford’ (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, Andrew Dominik, 2007)

93- ‘Ratatouille’ (Brad Bird, 2007)

94- ‘Déjame entrar’ (Let the Right One In, Tomas Alfredson, 2008)

95- ‘Moonrise Kingdom’ (Wes Anderson, 2012)

96- ‘Buscando a Nemo’ (Finding Nemo, Andrew Stanton, 2003)

97- ‘Una mujer en África’ (White Material, Claire Denis, 2009)

98- ‘Ten’ (Abbas Kiarostami, 2002)

99- ‘Los espigadores y la espigadora’ (The Gleaners and I, Agnès Varda, 2000)

100- ‘Carlos’ (Olivier Assayas, 2010), ‘Réquiem por un sueño’ (Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, 2000), ‘Toni Erdmann’ (Maren Ade, 2016)