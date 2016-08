Muere a los 83 años el actor Gene Wilder, genio de la comedia

Gene Wilder, fallecido este lunes a los 83 años, pasará a la historia del cine como uno de sus más prolíficos actores de comedia, además de triunfar como guionista y director. Jerome Silberman, natural de Milwaukee, tuvo claro desde joven que quería dedicarse al mundo del espectáculo. En las tablas triunfaría de la mano de otro de los notables de la comedia de Hollywood, Mel Brooks.

Nació el 11 de junio de 1933 en el seno de una familia de inmigrantes rusos. Estudió interpretación en la Universidad de Iowa, para luego enrolarse en el Ejército de Estados Unidos, trabajar como conductor de limusinas y maestro de esgrima.

Sus primeros papeles como actor llegarían en obras de teatro como 'The Complaisant Lover' y 'Roots' (1961), pero su primera gran personaje lo interpretó en 'Madre corraje y su hijo' con Anne Bancroft, en 1964. Fue esta actriz quien le presentó a Mel Brooks. Debutó en la gran pantalla con 'Bonnie and Clyde', de Arthur Penn. Pero su fama fue creciendo al interpretar a Willy Wonka en 'Un mundo de fantasía', al doctor Friederich Frankenstein en 'El jovencito Frankenstein' y a Leo Bloom en 'Los productores'. Por 'El jovencito Frankenstein' obtendría la nominación al mejor guión adaptado y por 'Los productores' la del mejor actor de reparto.

En la década final de los 70 y en los 80, aparecería en cuatro películas junto a Richard Pryor en 'El expreso de Chicago' (1976), 'Locos de remate' (1981), 'No me chilles que no te veo' (1989) y 'No me mientas que te creo' (1991). Contrariamente a lo que se piensa, las relaciones entre Wilder y Pryor eran más bien tensas.

En 1982 Wilder protagonizaría 'Hanky Panky'. Durante el rodaje conoció a Gilda Radner, con la que se casaría en 1984. Una relación que se mantendría hasta el fallecimiento de la actriz en 1989. Su muerte afectaría a Wilder que fundaría la asociación contra el cáncer Gilda's Club en su memoria. En 1999 Wilder se retiraba del mundo del cine para dedicarse a las actividades humanitarias.

En 2005, Wilder publicaba sus memorias bajo el nombre 'Bésame como a un extraño' y en 2007 editó su primera novela, 'My French Whore'.

Wilder ha muerto a causa de la enfermedad de Alzheimer en su residencia en Stamford, Connecticut, según ha explicado a 'Variety' su sobrino Jordan Walker-Pearlman.