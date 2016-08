¿Quiénes son los Obama en el cine?

En plena carrera presidencial en EE UU, con la guerra mediática entre el #teamHilary y Donald Trump, los Obama siguen siendo esa perfecta versión del sueño americano y se esmeran en cultivar la imagen de la perfecta 'first family' hasta agotar sus últimas horas en la Casa Blanca.

Pero por si a alguien aún le quedan dudas de que Michelle y Barack son de este planeta y su vida, como la de cualquiera de nosotros (salvando las distancias por 'pequeños detalles' como dónde viven o qué puesto ocupan en la 'empresa'), se estrena 'Southside with you', una oportuna película romántica sobre la primera cita que tuvieron dos jóvenes abogados de Chicago cuando Washington no era aún ni un sueño.

