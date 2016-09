Bridget Jones, los Beatles y Matthew McConaughey aterrizan en los cines

La tercera parte de la saga Bridget Jones, "Bridget Jones'Baby", desembarca en una cartelera en la que también destacan el documental sobre los años de giras de los Beatles que firma Ron Howard y la cinta "Los hombres libres de Jones", con Matthew McConaughey en la piel de un subversivo granjero sureño.

Bridget Jones, madre en la tercera entrega de la saga

Renée Zellweger vuelve a la piel de Bridget Jones con "Bridget Jones'Baby", en una tercera parte en la que la protagonista se convierte en madre cuarentona y Patrick Dempsey sustituye a Hugh Grant como pieza del triángulo amoroso que completa Colin Firth.

Tras su ruptura con Mark Darcy (Firth), la vida amorosa de la heroína creada por la novelista Helen Fielding toma una nueva dirección cuando conoce a un elegante estadounidense llamado Jack (Dempsey) y descubre que está embarazada, pero no sabe a ciencia cierta quién es el padre.

Mcconaughey, rebelde sureño en 'Los hombres libres de Jones'

New Knight (Matthew McConaughey) es un rebelde granjero sureño que, durante la Guerra de Secesión americana, se enfrenta al Ejército Confederado, del que desertó para liderar un levantamiento que llevó al Condado de Jones, en Misisipi, a independizarse creando el Estado Libre de Jones.

Basada en una historia real, el personaje al que da vida McConaughey se distinguió como una luchadora y controvertida figura en el contexto de la Guerra Civil americana por su matrimonio con una antigua esclava y la posterior construcción de una comunidad interracial.

Ron Howard repasa los años de gira de los Beatles

El oscarizado cineasta Ron Howard dirige el documental "The Beatles: Eight days a week - The touring years", una cinta que repasa los excepcionales años de gira del cuarteto de Liverpool desde la perspectiva del grupo y también de los fans.

Este filme, que llega hoy a los cines de todo el mundo y solo se podrá ver durante ocho días hasta el 22 de septiembre, cuenta con la participación de Paul McCartney y Ringo Starr y ahonda en el impacto de esos años en cada miembro de la banda, así como en su conexión con el público.

Suspense y ciencia ficción se unen en 'Morgan'

En "Morgan" una especialista en resolución de problemas (Kate Mara) debe determinar si acabar o no con una criatura de inteligencia artificial (Anya Taylor-Joy) que ha creado una compañía tecnológica sin ser consciente de su verdadero potencial y se ha salido de control.

La película supone el debut en la dirección del británico Luke Scott, hijo del célebre Ridley Scott, que también produce la cinta.

'Suburra', corrupción en Italia

Suburra, un suburbio de mala fama de Roma, es el escenario de un ambicioso proyecto inmobiliario en el que están involucrados el Estado italiano, el Vaticano y la Mafia. Siete días bastarán para que se convierta en una orgía de corrupción y destrucción.

Dirigida por Stefano Sollima, la película ha sido estrenada en Italia con gran éxito en taquilla y en 2017 verá su adaptación en serie de diez capítulos, producidos por la cadena Netflix.

'Robinson, una aventura tropical' reinterpreta a Daniel Defoe

Robinson Crusoe vuelve a la gran pantalla con una adaptación animada que reinterpreta la novela de Daniel Defoe y le da el protagonismo a un loro llamado Mak que vive en una pequeña isla del Pacífico y se encuentra con el náufrago Crusoe y su perro, Aynsley.

"Robinson, una aventura tropical" seguirá las aventuras del alado protagonista y sus nuevos compañeros, que le ayudarán a combatir a un grupo de gatos que están dispuestos tomar el control de la isla.

'El pincel mágico', adaptación animada de un cuento chino

La película de animación "El pincel mágico", del chino Zhong Zhixing, es la adaptación de un cuento chino protagonizado por Ma Liang, un joven que sueña con ser artista pero nunca tuvo la oportunidad de aprender el arte de la pintura, a pesar de que ahora dibujar.

Todo cambiará para él cuando un misterioso anciano le entregue un pincel con propiedades mágicas que hace que cobre vida todo lo que pinta con él.