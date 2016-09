«Ya no soy un sex symbol, solo una curiosidad»

"No creo que siga siendo un sex symbol, sino solo una curiosidad", ha manifestado el actor Hugh Grant este domingo durante una rueda de prensa celebrada en la 64 edición del Festival de San Sebastián, que proyecta en la sección Perlas el filme que protagoniza junto a Meryl Streep 'Florence Foster Jenkins'.

Esta película, dirigida por Stephen Frears, está ambientada en 1940 y cuenta la historia real de una heredera de la alta sociedad neoyorquina, cuyo sueño era convertirse en cantante de ópera, a pesar de poseer una voz horrible. Su marido y manager, el actor y aristócrata inglés St. Clair Bayfield, está dispuesto a protegerla.

El actor ha confesado haber investigado más que nunca para este papel, puesto que tanto trabajar con Frears, un director cuyo método es dejar que "las cosas sucedan", al estilo de Woody Allen, según ha apuntado, como con la oscarizada y tantas veces nominada Streep, alguien "con genio e inteligente", consiguieron sacar a la superficie sus nervios.

"Leí diarios y cartas que se han conservado y lo que me sorprendió mas fue que durante su vida y hasta la muerte escribía aunque fuera para conseguir un papel en una obra de teatro, algo clave porque quería que la gente supiera que con este historial había un actor trágico por debajo sin trabajo", ha dicho.

No obstante, quita hierro a la trascendencia de la profesión cuando le preguntan acerca de las declaraciones tanto de Ethan Hawke como de Gael García Bernal cuando este sábado en el festival han manifestado sentir el cine como una "religión" o un "acto de fe", respectivamente. "No podría decir que es una cuestión religiosa, pero intento hacer lo mejor para que las películas parezcan entretenidas y no tontas. Son un entretenimiento", ha dicho.

Galán romántico

Hugh Grant ha destacado que su reinado en la comedia romántica, con películas como 'Cuatro bodas y un funeral' o 'Notting Hill, simplemente llegó un buen guión y lo aceptó. En este sentido, ha añadido que lo fácil es "interpretar papeles de malos", porque el "héroe" y el "galán romántico" puede ser "muy aburrido y mal educado" y no cree que siempre haya tenido éxito a la hora de interpretar estos papeles.

Preguntado por su ausencia en la tercera parte de 'Bridget Jones' ('Bridget Baby', recientemente estrenada en España), el actor británico ha indicado que le pidieron "muchísimas veces" que apareciera en esta nueva cinta e incluso llegó a trabajar con ellos en el guión, pero ha afirmado que tuvo la sensación de que su papel no iba a funcionar y decidió apartarse de proyecto.

En cuanto a las cuestiones que afectan a su país, Grant ha rechazado hacer ninguna declaración acerca del Brexit, después de hacer una pausa y suspirar. "No, no, eso me agota, no voy a hablar de ello", ha dicho.

En referencia a la industria británica de cine, el intérprete ha señalado que no sabe lo que ocurre con la cinematografía del país, pero "no es la misma" que la que existía en el momento en el que se estrenó 'Remando al viento' (1988), de Gonzalo Suárez, película con la que visitó por primera vez el Festival de San Sebastián, aunque ha reconocido no acordarse de nada.

"El glamour no es el mismo que hace 20 o 30 años. Me preguntan por qué no hago televisión, pero no tengo ganas, me gusta agarrarme a la idea del cine glamuroso de antaño. La mejor televisión nunca se podrá asemejar al encanto del cine", ha sentenciado.

Grant enloquece a los fans

Hugh Grant, el penúltimo "dandy" del cine británico, ha llegado a San Sebastián con el sol de cara tras tres días en los que la ciudad donostiarra no ha cerrado los paraguas para protegerse del viento y la lluvia.

Sin abandonar su imagen elegante, Grant ha llegado en uno de los coches oficiales del Festival a las puertas del hotel María Cristina, abarrotado de fans, hombres y mujeres de edades muy diferentes, que le han dado la bienvenida con gran algarabía.

De chaqueta negra y pantalón beige, a juego con unos zapatos marrones y camisa blanca, el actor ha recorrido una por una las vallas que rodean la entrada al hotel, saludando sin parar y repartiendo sonrisas.

Sin quitarse las gafas de sol, el londinense inolvidable de "Notting Hill" ha pasado unos cuantos minutos firmando autógrafos y haciéndose selfis sin parar; incluso ha cogido los teléfonos de algunos seguidores para hacer él mismo las fotos.

El director del festival José Luis Rebordinos salió a las escaleras a recibir al actor, que entró al hotel entre los aplausos del público. El actor ha venido a presentar la película "Florence Foster Jenkins", una deliciosa comedia donde interpreta al esposo de "la peor cantante de ópera de la historia", una "perla" que se proyecta esta noche en el 64 Festival de Cine de San Sebastián, con las entradas agotadas.

Grant se suma a la gran familia de famosos que este año visitan el Zinemaldia, de Monica Bellucci, que llegará esta noche, a Sigourney Weaver, Joseph Gordon-Levitt, Javier Bardem, Cynthia Nixon, Shailene Woodley o Richard Gere, que será de los últimos en llegar; ya están aquí Ethan Hawke, Gael García Bernal y Fan BingBing, entre otros.