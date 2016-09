Fallece Curtis Hanson, director de 'L.A. Confidential'

El director estadounidense Curtis Hanson, que llevó a la pantalla el thriller 'L.A. Confidential', murió el martes a los 71 años en su casa en Hollywood, ha informado la Policía.

El departamento de policía de Los Ángeles indicó que sus agentes acudieron al domicilio de Hanson y constataron su deceso por "causas naturales".

Nacido en Reno, estado Nevada, Hanson inició su carrera en 1970 con una adaptación para el cine de 'The Dunwich Horror', de H.P. Lovecraft, pero fue en 1992 con el thriller 'The Hand That Rocks the Cradle' con el que comenzó a hacerse un nombre como director.

Es conocido sobre todo por la película 'L.A. Confidential', con Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey y Danny DeVito, una producción que le valió el premio Oscar a Mejor adaptación en 1997, y '8 Mile' (2002), con el rapero Eminem.