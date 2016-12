«Nunca, jamás, pensé que una calle de la hermosísima Luarca tendría mi nombre. Y no una cualquiera, si no la que está frente a los balcones de la casa en la que nací». El galardonado director artístico Gil Parrondo agradeció así el sentido homenaje que ayer le rindió el Ayuntamiento de Valdés, que ha dedicado al cineasta la céntrica vía que discurre entre la Casa Guatemala y las escuelas Padre Galo.

El homenaje era más que merecido, según todos los representantes políticos del concejo. No en vano, ha participado en la realización de más de 200 películas entre las que se encuentran títulos inolvidables como "Doctor Zhivago", "Lawrence de Arabia" o "55 días en Pekín".

El artista valdesano, nacido en 1921, también incluye en su currículo dos Oscar ("Patton" y "Nicolás y Alejandra", conseguidos en 1970 y 1971) y cuatro Goyas ("Canción de cuna", "You"re the one"," Tiovivo c. 1950" y "Ninette"), aunque «el primer gran premio de vida fue entrar en el mundo del cine», afirmó.

Y todo, asegura, «porque soy un hombre con suerte». Muy emocionado por el abrazo de los familiares, conocidos y admiradores que lo acompañaban, aseguró que «mi primera gran suerte ha sido mi familia». Después, llegaron el cine y los premios: «Cuando recibí el segundo Óscar, un compañero de Hollywood me dijo que era "el hombre de la suerte"», comentó.

Aunque su trayectoria aún no ha concluido (está trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico), ayer, al recibir una calle con su nombre en su Luarca natal, añadió otro motivo a esa lista: «No hay otro con más suerte que yo», sentenció.

«Un modelo»

Sin embargo, medio siglo de exitosa profesión no se sostiene sólo en la buena fortuna. Así lo puso de manifiesto el alcalde de Valdés, José Vallejo, que presentó al director artístico valdesano, «el gran decorador», como «un estímulo y un modelo» para superar la crisis económica: «Es de esas personas que se han esforzado por ser los mejores en su trabajo», destacó.

Esa dedicación es lo que le ha hecho partícipe de obras que ocupan un lugar incuestionable en la historia del cine y que le han llevado a trabajar con otros genios del séptimo arte como Orson Welles y Stanley Kubrick.

Por eso, Gil Parrondo, que regresará a su residencia de Madrid con una réplica de la placa que descubrió ayer, ocupará un lugar protagonista en el Museo de las Artes Escénicas que albergará el rehabilitado Cine Goya.