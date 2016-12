Martin Scorsese se adentra en la vida de los cristianos japoneses en 'Silence'

El japonés Masatsugu Tanimoto no se considera cristiano ni pisa una iglesia, pero se junta con otros agricultores y pescadores, ataviados con kimonos y sandalias como monjes, para recitar oraciones de otro tiempo, de otro lugar. Se persignan en la frente y el pecho, sus rezos son una mezcla de latín y portugués, herencia de sus ancestros convertidos en el siglo XVI por el jesuita Francisco Javier y por otros misioneros europeos antes de ser perseguidos y de pasar a la clandestinidad.

El terrible pasado de estos «cristianos ocultos», o «kakure kirishitan», llega al cine de mano del director estadounidense Martin Scorsese en una película que se estrenó ayer en Estados Unidos. Scorsese, al igual que hiciera en obras como 'La última tentación de Cristo', vuelve a cuestionar la naturaleza y la importancia de la fe en 'Silence', con la que ha tratado de componer una película «con significado». «En el mundo actual apenas nada tiene relevancia o sentido alguno. No veo mucho cine moderno desde hace unos años. Paré porque no significa nada. Nos inundan con imágenes y palabras que no significan nada», sostiene. «¿Dónde está la verdad hoy día? Hay que desnudar todo para encontrarla. Hay que llegar hasta el fondo y olvidarse de las capas. ¿Cómo llevar una buena vida, con compasión hacia los demás, en el mundo actual?», continuó.

'Silence' cuenta la historia del jesuita portugués Sebastian Rodrigues (Andrew Garfield), enviado al Japón del siglo XVII para averiguar qué ocurrió con su mentor, el padre Ferreira (Liam Neeson), un cura que renunció a su fe por las torturas recibidas por los japoneses que trataban de evitar la expansión del cristianismo.