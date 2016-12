La Galaxia despide a Carrie Fisher

El actor Mark Hamill -Luke Skywalker en 'Star Wars'-, ha asegurado hoy en su cuenta de Twitter sentirse "devastado" y "sin palabras" por la muerte de su compañera en la saga de ciencia ficción Carrie Fisher.

La actriz estadounidense Carrie Fisher, que dio vida a la princesa Leia en las películas de George Lucas, falleció hoy a los 60 años tras sufrir el viernes un ataque al corazón, según ha informado la familia a través de un comunicado.

Hamill ha acompañado su conciso mensaje de pesar con una fotografía en blanco y negro en la que aparecen Fisher y él caracterizados como sus personajes de 'Star Wars'.

El intérprete estadounidense, muy activo en las redes sociales, publicó en los últimos días varios mensajes en los que transmitía los mejores deseos para la recuperación de Fisher.

La reacción de Hamill fue solo uno de los lamentos que llegaron del mundo de Hollywood tras el fallecimiento de Fisher, especialmente por parte de los fans y miembros del equipo de 'Star Wars'.

El actor Harrison Ford ha lamentado la muerte de Fisher y ha señalado por medio de un comunicado que la actriz era "única, brillante, original, divertida y valiente emocionalmente".

"Vivió su vida con valor. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd y sus muchos amigos. Todos la echaremos de menos", ha añadido en su comunicado Ford, cuyo personaje en 'Star Wars', Han Solo, tuvo un apasionado romance con la princesa Leia.

"Estoy profundamente entristecido por la noticia de la muerte de Carrie. Era una muy querida amiga, a la que respetaba y admiraba. La Fuerza es oscura hoy", ha señalado el actor Billy Dee Williams, que en 'Star Wars' interpretaba el rol de Lando Calrissian.

"Creía que tenía todo lo que quería bajo el árbol (por los regalos de Navidad). No lo tenía, pese a las muchas oraciones y recuerdos de tanta gente. Estoy muy, muy triste", apuntó, por su parte, el actor Anthony Daniels, el hombre detrás del androide C-3PO.

"Carrie Fisher era una en un millón, con mucha personalidad y quien compartió su talento y su verdad con todos nosotros con su ingenio y su irreverencia", ha señalado en un comunicado el jefe de The Walt Disney Company, Bob Iger.

I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO