Memorias de rodajes en decorado asturiano

Fueron muchas las películas en las que su Asturias fue el mejor de los decorados. A Gil Parrondo (Luarca, 1921-Madrid, 2016) le gustaba jugar en casa. Con José Luis Garci, mano a mano, dio forma real o figurada al mejor espacio posible para acompañar al guion. Lo hizo con magisterio, con entusiasmo, con sabiduría y con una sonrisa. Quienes trabajaron con él lo tienen claro: «Era el maestro de maestros». La frase la firma Salvador Gómez, director de producción y ayudante de dirección en las películas de Garci, las mismas que a Gil Parrondo le valieron cuatro Goya como director artístico. 'You are the One', 'El abuelo', 'Historia de un beso' o 'Luz de domingo' son solo algunos de los títulos de escenario asturiano.

Afirma Salvador Gómez que Gil Parrondo disfrutaba a lo grande trabajando en Asturias y que, pese a que su misión era más preparatoria que de presencia en el set, no era extraño verle en los rodajes. Particularmente en 'Luz de domingo', donde apenas había decorados y todo eran exteriores asturianos, se dejó ver y querer. Porque era un tipo que se hacía respetar, por su genialidad en el trabajo y por todo lo demás: «Independientemente de que ha sido un genio, es que no se puede ser mejor persona», señala Gómez.

En la fase de preparación de las películas el trabajo era intenso. Eran tres o cuatro meses de no parar, entre la oficina de Nickel Odeon en Madrid y el Ríofrío, una cafetería en la plaza de Colón en la que se han fraguado buena parte de las películas de Garci. Gil Parrondo recibía el guion e inmediatamente se ponía a funcionar. «Llegaba primero con los bocetos, luego con las maquetas», rememora Gómez, para quien realizó también los decorados de 'A ciegas', el cortometraje con el que ganó el Goya en 2007. «Fui a Riofrío muerto de vergüenza a las cuatro de la tarde a tomar un gin tonic con él y a las cinco ya tenía un boceto de una clínica veterinaria». No se quita de la cabeza del director de producción la imagen de Gil con su carpeta de cuero marrón con cremallera en la que guardaba sus cuartillas en las que acostumbraba a dibujar en carboncillo.

Gil Parrondo trabajó hasta el final y lo hizo siempre como si tuviera 50 años menos. Gómez recuerda una anécdota de 'Luz de domingo' que les dejó a todos helados: «Él tenía ya como ochenta y siete años, fuimos a El Musel para recrear la llegada al puerto de Nueva York. Como para las localizaciones necesitábamos una altura, él, con sus años, se subió encima de un coche y se puso a hacer la foto. Nos dejó a todos alucinados, era un entusiasta».

Mañana, el funeral

Mientras los que trabajaron con él repasan en la cabeza aquellos tiempos de rodajes, su despedida asturiana está ya preparada. El funeral se celebrará mañana en la iglesia de Luarca, a las doce del mediodía. A continuación sus cenizas serán trasladadas al cementerio de la capital valdesana, donde reposarán en un panteón del Ayuntamiento para sus hijos ilustres, según confirmó ayer el alcalde, Simón Guardado.

Esa será la despedida de Gil Parrondo, que siempre mostró su deseo de reposar en el lugar en el que nació. Está también previsto que en Madrid se celebre más adelante otro funeral, puesto que su fallecimiento el día de Nochebuena pilló a muchos de sus amigos fuera de Madrid, lo que les impidió poder acudir al tanatorio de la M-30, donde se veló su cuerpo, y al cementerio de la Almudena, donde fue incinerado el día de Navidad.