Los bocetos de un gigante del cine

Ingresó muy jovencito en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí estudió pintura y arquitectura y allí comenzó a amar la decoración que más pronto que tarde le llevaría al cine. Gil Parrondo (Luarca, 1921-Madrid, 2016), el asturiano que ganó dos Oscar de Hollywood y cuatro Goya, solía usar una carpeta de piel en cuyo interior siempre había cuartillas. En ellas dibujaba los bocetos de los escenarios de cine. En carboncillo, con paciencia y con trazos certeros, imaginaba lo que debía verse en pantalla grande. Sus bocetos son hoy pequeñas obras de arte que miran y remiran quienes trabajaron con él y tuvieron oportunidad de verle en acción, de observarele asir el lápiz para imaginar el colegio de 'You are the One', o el edificio parisino en que se encontraron 'Ninnete' y aquel señor de Murcia, que llegaron al cine bajo la dirección de José Luis Garci.

Era un gran dibujante. Tanto que siempre gustaba de rememorar cómo unos bocetos suyos improvisados en el Palace de Madrid le llevaron a trabajar con el mismísimo Orson Welles. «Estaba alojado en el Hotel Palace de Madrid, y me hicieron esperar en una sala. Al otro lado de la puerta oía a Orson Welles dictar cartas. Yo cada vez me sentía más pequeño. De repente se abrieron las puertas correderas y apareció Welles vestido con una bata roja de terciopelo. ¡A mí me entró un miedo! Quería salir corriendo del Palace y huir hasta no sé dónde. Me dijo: ¿Tiene usted papel y lápiz? Hágame el interior de una pensión de una pequeña ciudad de Centroeuropa. Yo lo hice, él miró el dibujo, llamó al productor que estaba al otro lado de la puerta y le dijo: ¡Qué lo contraten!».

Esos bocetos eran el principio de todo. Leía el guion, imaginaba los espacios en los que se debían localizar las escenas, les daba forma en papel y a continuación se los mostraba al director, que había de dar el visto bueno a lo que la cabeza siempre activa de Parrondo había parido. Luego había meses de trabajo con sus colaboradores, de localizar exteriores, de dar órdenes precisas para construir los decorados que habían de instalarse en los set de rodajes que tanto frecuentó, tanto en el cine estadounidense como en el español.

Seguramente en muchas ocasiones dibujó el mar de Luarca al que quería mirar para siempre. Sus cenizas serán hoy depositadas en el cementerio de la capital de Valdés. Seguramente pensó que ese es el mejor decorado para un hombre de cine.