'Kubrick en la luna' reúne las más locas leyendas de Hollywood

Hay quien cree que el hombre no llegó jamás a la luna. Que aquella turbia imagen de Neil Armstrong pisando el suelo del satélite fue un montaje urdido por Richard Nixon con la complicidad de Stanley Kubrick. Hay quien tiene por un virtuoso del piano a Errol Flynn, que tocaba con su pene, o que Walt Disney era almeriense. Son solo algunas de la treintena de sensacionales patrañas que el periodista Héctor Sánchez ha reunido en 'Kubrick en la luna y otras leyendas urbanas del cine' (Errata Naturae). Un desternillante compendio de bulos, anécdotas y chismes en torno a la fábrica de sueños que ilustra David Sánchez.

Como la supuesta criogenización de Walt Disney y el origen español del padre de Mickey Mouse, que habría nacido en Mojácar y llenaba sus películas infantiles de subliminales imágenes sexuales; los cadáveres que se colaron de rondón en el rodaje del 'Mago de Oz', entre ellos el de un enano que aparece ahorcado o las trágicas muertes de Bruce Lee o la ¿decapitada? Jayne Mansfield.

O como la historia del pene -presunto y extirpado- de Jamie Lee Curtis, hija de Tony Curtis y Janet Leigh, nacida hermafrodita. O la del real miembro viril del superdotado Errol Flynn, capaz de tocar el piano sin manos para asombro de la mismísima Marilyn Monroe. No en vano, la actriz contó a Truman Capote que vio a Flynn aporrear el piano con la verga interpretando 'You Are My Sunshine' en un fiesta desmadrada.

El libro destila ironía, sarcasmo y humor negro para indagar si es verdad, por ejemplo que Buster Keaton, genio del cine mudo y 'Pamplinas' para el cinéfilo español, tenía prohibido reírse por contrato. Si Bette Davis y Joan Crawford llegaron en su duelo de arpías al borde del asesinato en el rodaje de 'Qué fue de Baby Jane' mientas que su director trataba de atenuar el odio cósmico entre ellas.