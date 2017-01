'Julieta', de Almodóvar, y la actriz española Laia Costa, nominados a los Bafta

La película 'Julieta', de Pedro Almodóvar, compite en la 70ª edición de los Bafta por el premio a la mejor película en lengua no inglesa, mientras que la actriz española Laia Costa opta a mejor intérprete revelación, ha informado la organización.

'Julieta' compite con 'Dheepan', de Jacques Audiard y Pascal Caucheteux; 'Mustang', de Deniz Gamze Ergüven y Charles Gillibert; 'Son of Saul', de László Nemes y Gábor Sipos; y Toni Erdmann, de Maren Ade y Janine Jackowski.

En la categoría de mejor intérprete revelación, que vota el público por internet, Costa está nominada por 'Victoria' junto con Daniel Hedges ('Manchester By The Sea'); Ruth Negga ('Loving'), Anya Taylor-Joy ('The Witch') y Tom Holland ('Captain America: Civil War').

El musical 'La La Land' se erigió como gran favorito con un total de once nominaciones, entre ellas a los galardones de mejor película y mejor director. La cinta estadounidense, gran triunfadora en los Globos de Oro, competirá en la categoría de mejor filme con 'I, Daniel Blake', del británico Ken Loach, 'Arrival', 'Manchester By The Sea' y 'Moonlight'.

En el apartado de mejor director, aspiran al Bafta Damien Chazelle, por 'La La Land'; Loach, con 'I, Daniel Blake'; Denis Villeneuve, por 'Arrival'; Kenneth Lonergan, con 'Manchester By The Sea' y Tom Ford, por la producción 'Nocturnal Animals'.

Los aspirantes al galardón de mejor actor son Ryan Gosling, por 'La La Land'; Casey Affleck, por 'Manchester By The Sea', Jake Gyllenhaal, por 'Nocturnal Animals'; Andrew Garfield, por 'Hacksaw Ridge'; y Viggo Mortensen, por su papel en 'Captain Fantastic'.

Las candidatas a mejor actriz en la 70ª edición de los Bafta son Emma Stone, por 'La La Land'; Amy Adams, por 'Arrival'; Emily Blunt, por su interpretación en 'The Girl on The Train'; la protagonista de 'Jackie', Natalie Portman, y Meryl Streep, por 'Florence Foster Jenkins'.

Optan a mejor película británica 'I, Daniel Blake'; 'Fantastic Beasts and Where to Find Them', dirigida por David Yates con guión de la escritora JK Rowling, 'Notes on Blindness', de James Spinney y Peter Middleton; 'American Honey', de Andrea Arnold; 'Denial', dirigida por Mick Jackson; y 'Under The Shadow' de Babak Anvari.

Los premios Bafta, que concede la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas y son considerados la antesala de los Oscar de Hollywwod, se concederán el próximo 12 de febrero en una ceremonia en Londres presentada por el actor Stephen Fry.