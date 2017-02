'Aquí sin paraíso' llega a la pantalla

José Antonio Quirós tiene nueva serie de televisión, que es, también, nueva película. El director asturiano acaba de concluir la fase de montaje y postproducción de la miniserie 'Aquí sin paraíso', que previsiblemente se estrenará en marzo en la TPA, y debe darle los últimos retoques a la versión cinematográfica de la misma historia, que tendrá el mismo título, pero será notablemente distinta, pese a estar confeccionada prácticamente con los mismos mimbres. «La versión cinematográfica es como una fase de experimentación muy interesante», apunta. La historia se cuenta de manera diferente: «El arranque y el final son completamente diferentes y en la película se va a añadir algún personaje». Falta no solo afrontar el proceso de montaje, sino también un par de días de rodaje.

Quirós quiere jugar con las piezas del puzle para componer con ellas dos productos claramente diferenciados. La serie tiene como destino la televisión; la película, los festivales y la distribución independiente. Su título también será otro para el cine, 'Los desorientados', y su duración será de unos ochenta minutos.

Los dos productos, en todo caso, se inscriben dentro de un mismo proyecto que ya se prolonga en el tiempo. La miniserie 'Aquí sin paraíso' -150 minutos de duración, tres capítulos- es la tercera entrega de la trilogía iniciada con 'Aquí el paraíso' y 'Aquí mi paraíso'. Se rodó en escenarios de Ribera de Arriba, Gijón, Oviedo, Cudillero y Mieres.

Narra la aventura de Fran Grullos y Antuña, dos amigos que se reencuentran en la habitación de un hospital. Uno de ellos vaga sin rumbo en una silla de ruedas; el otro decide acompañar a su colega. Comienzan a trabajar en la finca de una misteriosa marquesa, no salen bien parados y acaban por llegar a Ribera Gloriosa, una comarca donde no hay ni coches ni televisión ni internet ni teléfonos móviles. Es un lugar paradisiaco entre montañas en el que la pareja de amigos a los que dan vida Fran Sariego y Eduardo Antuña «irán descubriendo que en este paraíso hay unas normas y unos controles a los que no estaban acostumbrados». A estos dos actores asturianos se suma una presencia destacada en el elenco: la de la actriz y cantante Lilian de Celis. Todos juntos componen lo que Quirós define como una comedia ácida con tintes surrealistas. Una historia sobre la picaresca de hoy, los engaños y las trampas. «Los dos protagonistas sienten la necesidad de buscar un mundo mejor ante la inevitable situación de sentirse atrapados».