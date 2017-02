El sector audiovisual y las administraciones relanzarán la Film Commission asturiana

Treinta y nueve puntos componen el Programa Estratégico 2017-2020 planteado por la Asociación Clúster Industria Creativa, Cultural y Audiovisual (ACICCA) a las instituciones del Principado presentes ayer en el Real Instituto de Estudios Asturianos. Las 40 empresas que la integran, con su más de medio millar de trabajadores, compartieron la hoja de ruta con la que buscan impulsar la calidad de la producción audiovisual en la región partiendo de la formación y buscando la externalización de la producción, favoreciendo admás el empleo estable y fomentando la innovación.

La presidenta de ACICCA, Marga Llano, presentó cada uno de los puntos sobre los que el colectivo que representa cree que deben centrarse los esfuerzos para «hacer de Asturias una oportunidad» a la hora de hacer películas, series y programas de televisión, resumió Nacho Fernández, director general de Cronistar Producciones. Su dinámica de trabajo será la de «empezar con pasitos cortos, que son clave para dar las zancadas del final». Es por eso que para los dos primeros años primen en su línea de actuación «diálogo, acuerdos e impulso». Una de las principales medidas es relanzar la Film Commission asturiana, por lo que para este verano pretenden unir en una sola las dos existentes -una pública, otra privada, cada una por su lado y sin demasiados resultados- y dotarla de un sistema de gestión con su propio plan comercial. Para el segundo trimestre de este 2017 trabajarán en fomentar rodajes en el Principado. ¿Cómo? Reduciendo los impuestos. Por una parte, solicitando medidas de exención fiscal -la deducción de hasta un 20% en el Impuesto de Sociedades del importe invertido en rodajes nacionales y un 15% para producciones extranjeras-, sobre todo en los rodajes en los que participen empresas radicadas en Asturias. Por otra, reduciendo los gastos administrativos, simplificando los trámites y gestionando los permisos de Ayuntamientos para rodajes en espacios públicos.

Entre tantos proyectos hubo tiempo para hablar de necesidades de financiación. Por eso solicitarán al Idepa apoyo económico para la producción, distribución y exhibición de audiovisuales de calidad: para el próximo 2018 plantearon 2,5 millones euros y que la ayuda alcance los 3,5 en el año 2020.

La suma de esfuerzos es el eje fundamental sobre el que gira toda esta intensa labor, que fue aplaudida ayer por representantes del Principado, de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés, el Reader, OTEA, FADE y RTPA y que cuenta también con el visto bueno del Idepa y del Ceei aunque sus representantes no pudieran acudir al acto celebrado ayer. El consejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, celebró el inicio de un debate que fortalezca el sector audiovisual autonómico del presente. Idea que también defendió el concejal de Turismo de Gijón, quien se comprometió a estudiar medidas para servir de incentivo y no de freno a la producción, lo mismo que Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, interesada en generar oportunidades. Wenceslao López, alcalde de Oviedo y a quien los organizadores de los Premios Gava pidieron que sea su ciudad la que este año acoja una nueva edición, reforzó el mensaje al señalar que hoy nos «movemos en un mundo global». A todos ellos Marga Llano pidió «ayuda en base al diálogo, no como una imposición», asegurando que ellos estaban dispuestos «a que nos guiéis en este camino que comenzamos aquí».