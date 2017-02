«'Kiki, el amor se hace' contribuye a limar pudores y vergüenzas»

Es Belén Cuesta (Sevilla, 1984) una de las actrices emergentes del panorama artístico español, recientemente nominada a la Mejor Actriz Revelación de los Premios Goya -que finalmente obtuvo Ana Castillo, por 'El olivo'-. Hoy viene al Teatro Auditorio de Pola de Siero (18.30 horas) para presentar la película que la hizo acreedora a la nominación, 'Kiki, el amor se hace', tercer largometraje de Paco León. La actividad se inscribe dentro del Ciclo de Cine Itinerante que patrocinan Gas Fenosa y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

-Parece que su madre ya se le anticipó en la vocación, rodando al lado de Sean Connery y a las órdenes de Richard Lester, haciendo de guerrillera en la película 'Cuba'...

-Bueno, lo que ocurrió es que mis padres eran muy divertidos y cuando había rodajes cercanos se apuntaban como figurantes. Eso sí, tuvo frase en la película. Y me lo recuerda a menudo (risas).

-Ya de modo oficial, usted estudió en la Escuela Superior de Arte de Málaga. ¿El viaje hasta Madrid, por así decir, fue muy largo?

-Sí, ha sido largo; aunque si a lo que te dedicas te apasiona cuesta menos. Hay que sacrificar cosas -imagino que como en cualquier profesión-, dejar la tierra y a la familia... Sin embargo, merece la pena.

-¿Es verdad que practica la esgrima? ¿Tuvo que emplearla en ese trayecto?

-No, no (más risas)... Fue una de las disciplinas de las que aprendí algo durante mi formación, pero ya se me olvidó. Si tengo peligro es porque se me olvidó...

-La crítica ha elogiado mucho 'Kiki, el amor se hace', juzgándola festiva, simpática, sin prejuicios e incluso elegante. ¿Usted qué añadiría?

-No me atrevo a decir que sea una película necesaria, lo que sí digo es que contribuye a tener otro punto de vista sobre el sexo y limar pudores y vergüenzas. Y que siendo un tema delicado, Paco de León lo trata con un respeto total. Nadie puede sentirse ofendido. Al revés.

-Su papel es el de tercera en discordia -o en concordia- de una pareja...

-Sí, un personaje muy liberal que se acuesta con la mujer de Paco (León), aunque no le apetece. Por un amigo, lo que sea (nuevas risas).

-¿Paco León es tan amable dirigiendo como aparenta desde la distancia?

-Es superagradable. Y muy creativo, además de que, siendo actor, cuida mucho a los actores.

-Ha hecho teatro, televisión y cine. ¿Con qué se queda?

-Pues depende del proyecto y del personaje. El teatro es en lo que tengo mayor experiencia y te permite exprimir más a los personajes. El proceso cinematográfico es muy interesante. Y la televisión te enseña agilidad interpretativa. Cada cosa tiene lo suyo.

-Ahora acaba de rodar 'La llamada', que antes hizo en teatro...

-Fue un proyecto de cuatro amigos que ha ido creciendo de un modo que ni siquiera soñamos. Habla de la libertad.

-Vino con 'La llamada' al Niemeyer...

-Y volveré el 17 de marzo con 'Los universos paralelos'.