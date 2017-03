Un cine no estrenará 'La bella y la bestia' por mostrar un personaje homosexual

Aún no se ha estrenado y la adaptación de ‘La bella y la bestia' en acción real ya está causando numerosas polémicas, la primera de ellas se refiere al hecho de que el film de Disney vaya a incluir un personaje homosexual, tal y como informó Disney, en este caso Lefou, el fiel compañero de Gastón.

Precisamente por la inclusión de este personaje es que un cine de Estados Unidos se niega a proyectar el mencionado film. Al parecer, y tal y como relata The New York Times, la empresa propietaria del autocine Henagar Drive-In, situado en un pequeño municipio de Alabama, no estrenará ‘La bella y la bestia’ para “no comprometer sus valores cristianos”.

«Si no podemos llevar a nuestra nieta de 11 años y nuestro nieto de 8 a ver una película, si no puedo ver una película con Dios o Jesús sentado a mi lado, entonces no la mostraremos en nuestro negocio. Sé que habrá quienes no estén de acuerdo con esta decisión. Está bien. Pero no comprometeremos las enseñanzas de la Biblia. Cualquiera que lo desee puede sentirse libre para acudir a nuestro cine y ver películas sanas sin tener que preocuparse de que haya sexo, desnudos, homosexualidad o lenguaje sucio», explicaban los responsables del cine.

Esta nueva versión de 'La bella y la bestia' será la primera película de la factoría Disney que incluya a un personaje abiertamente homosexual. El simpático personaje de Lefou es el fan número uno de Gastón. Una admiración de un hombre hacia otro hombre que, por primera vez en Disney, va más allá de la amistad.