'Cantábrico' llega a los cines españoles el 31 de marzo. La película que muestra con una calidad de imagen espectacular toda la belleza de la fauna salvaje y la natureleza de la Cordillera Cantábrica es ya una realidad largamente gestada. Fueron dos años de rodaje y muchos más de preparación con un objetivo: «Enseñar esta zona que es una gran desconocida», apunta Joaquín Gutiérrez Acha (Madrid, 1959), un experimentado naturalista y director de documentales que ya antes se había embarcado en un exitoso viaje visual por el 'Guadalquivir'. Asturias tiene un protagonismo mayúsculo en una cinta filmada también en Cantabria y Castilla y León. «Yo tenía una deuda pendiente con Asturias, me siento medio asturiano, he vivido muchos años allí y me apetecía mostrarla», dice el director.

Fue un rodaje complejo, que requirió de cámaras de alta resolución y alta velocidad, de helicópteros y drones, y sobre todo de muchos madrugones y dosis infinitas de paciencia para recoger imágenes en muchos casos inéditas. «La naturaleza te regala secuencias inesperadas», señala Gutiérrez Acha, sabedor de que a veces de nada sirve la voluntad para conseguir lo que se busca y en otras ocasiones juega un papel clave la suerte. En la película, ese cóctel de constancia, empeño y buena fortuna ha dado a luz escenas increíbles con los osos pardos como protagonistas, en especial aquellas en las que aparece una madre con sus cachorros. Pura ternura. Pura vida es otra de las secuencias estrella del documental, que muestra a lobos iniciando una cacería. «Ha sido un regalo», dice el director.

La remontada de los salmones desde el mar rumbo al lugar donde nacieron también aparece filmada en territorio asturiano y se presenta como otro de los elementos destacados de una película con impresionantes imágenes de rebecos y con estampas aéreas que merece la pena mirar con calma. «Hemos rodado en Somiedo, en Muniellos, en Ponga, en Redes, en la costa de Llanes, la presencia de Asturias es brutal», señala el director de la película, que será preestrenada la semana próxima en la Laboral