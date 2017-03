Mario Casas: «He cogido kilos a base de comer y comer. En Asturias eso no es complicado»

«'Bajo la piel del Lobo' es una peli mágica que seguro dará que hablar». Este era el sentir común del reparto del film de Samu Fuentes que estos días se está rodando en Los Oscos. El propio director confesó estar encantando con la película y también con el equipo que forma parte del largometraje, protagonizado por Mario Casas, Irene Escolar y Ruth Díaz. «El guión es fantástico. Sin duda, Manu se está dejando la piel en un proyecto diferente y con el que nos sentimos muy a gusto», apuntaba Mario Casas en la presentación del rodaje que ha tenido lugar en Taramundi.

'Bajo la Piel del Lobo' cuenta la historia de Martiñón (Mario Casas), un cazador solitario cuyo único contacto con los seres humanos se produce cuando llega la primavera y la nieve desaparece. Es entonces cuando el protagonista de la película desciende al valle y se encuentra con una mujer (Irene Escolar) que le hará descubrir su lado más sensible. «Cuando recibí el guión me di cuenta que estaba ante una historia que cautiva. Una historia en la que creemos y eso es muy difícil», relató Irene Escolar.

La transformación y la caracterización de los personajes fue otra de las cosas que destacaron los actores. «Hemos tenido que construir el personaje, no solo emocionalmente sino también desde el punto de vista físico. Por ello, he tenido que engordar. He cogido los kilos a base de comer y comer. En Asturias eso no es complicado», bromeó Mario Casas.

'Bajo la piel del lobo' es el primer largometraje de ficción de Samu Fuentes. El estreno de la ópera prima del asturiano está previsto para el ultimo trimestre de 2017.