Antonio Banderas: «Sufrí un ataque al corazón en enero»

Se suponía que el momento más emotivo sería esta noche, en la entrega de la Biznaga Honorífica en el Cervantes. Reconoció que le iba a costar "contener la emoción". Pero es que tampoco pudo hacerlo en la rueda de prensa. Antonio Banderas mantuvo un multitudinario encuentro con periodistas, 40 minutos de una charla sincera y sentida que por momentos estuvo al borde de la lágrima: por un homenaje que le lleva a hacer balance de su vida, por recibirlo en su tierra y por llegar en el momento en el que lo hace. "El 26 de enero sufrí un ataque al corazón", dijo con más claridad que nunca. Desde que pasó, "me planteo las cosas de otra manera".

Contó que donde vive, justo enfrente del cine Albéniz donde se desarrollaba la rueda de prensa, el poeta Manuel Alcántara firmó unos versos que decoran su terraza: "A la sombra de una barca, me quiero tumbar un día; echarme todo a la espalda y soñar con alegría". Los recitó con un nudo en la garganta que le obligó a parar por un momento, para después añadir: "Y eso lo quiero hacer en mi tierra".

Reconoció Banderas que se volvió un 'workaholic' "y ya no podía parar". "Mi vida sigue siendo muy rocambolesca. No paro. El año pasado crucé el Atlántico siete veces, todo el día en hoteles... Quizás por eso he pagado un precio y ahora me estoy replanteando muchas cosas". Fue un ataque "benigno" que no le ha dejado secuelas "en la patata" (dijo parafraseando a su hermano), pero ya ve la vida de forma diferente. "La posibilidad del regreso a mi tierra es muy cierta".

Admitió que le gustaría hacer teatro en Málaga y participar de formá "más activa" en el Festival de Málaga-Cine en Español: "Que me usen para abrir determinadas puertas". "He leído estos días que el festival tenía que saldar una deuda conmigo, pero no es verdad, no me debe nada. Yo les debo la paciencia que han tenido conmigo, porque me hubiera gustado estar más cerca", declaró. Justificó su ausencia por cuestiones de agenda; algo que, como aclaró, no sucede en Semana Santa, "que es una fiesta internacional y todos los rodajes paran".

Banderas felicitó al Festival de Málaga por su apertura al cine latinoamericano, del que él se siente tan próximo. "Era muy complicado cuando yo llegué hace 25 años a EE UU no ser un villano en las películas de Hollywood siendo hispano. Y cómo se ha ido ganando terreno a eso y cómo me ha dado la vida posibilidad de aportar algún grano de arena a que se fueran abriendo las puertas y las mentes de los ejecutivos y del público en general ha sido muy importante", argumentó

Hablando de hispanos, tenía que salir el nombre de Donald Trump. A preguntas de la prensa, el actor confimó que "Trump representa un daño para Hollywood y no lo está escondiendo". Admitió que "lo que más miedo da es por qué la gente lo ha elegido". "Hay un desencanto en el mundo de la política internacional, un salto al vacío que no entendemos muchos. Quizás la paciencia sea una virtud que habría que mantener en estos momentos difíciles".

Sus inicios

Pero la rueda de prensa dio para mucho más. Banderas recordó sus inicios en el Teatro Romano en los años 70, contó anécdotas del rodaje de 'Los Reyes del mambo' (su debut en Hollywood) y habló de Almodóvar. "Le debo muchísimo, pero trabajar con él es muy complicado. Trabaja en una especie de infierno creativo y duro. En los ensayos no está ensayando, está domesticando. Te desnuda y te pone la ropa que quiere ponerte. Y es muy satisfactorio, porque entras en territorios a los que no sabías que podías llegar", declaró.

Sobre lo que le deparará su carrera, fue contundente: "Soy un insensato y creo que lo mejor está por venir, a pesar de los obstáculos que te pone la vida". Banderas tiene claro que volverá a dirigir convencido de que ahora es el mejor momento de colocarse por tercera vez tras la cámara. "Quizás antes estuviese demasiado verde, tras 102 películas tengo más conocimiento de cómo se desarrolla un rodaje". Avanzó que quiere contar historias y vivencias personales.

"En las dos películas que dirigí me sentí más yo que en cualquiera en las que yo haya participado", sentenció. En cartera, tiene el proyecto de ser Picasso en una película de Carlos Saura sobre los 33 días en que el genio pintó 'Guernica'. "Ahora tengo 56 años, exáctamente la edad que tenía Picasso entonces", aclaró. El problema, indicó, es un cambio de guión que no le convence. "Estamos ahí dandole vueltas a la posibilidad de recuperar aquel primer guión y meterle mano".

Esta noche, en la clausura del Festival de Málaga, recibirá el homenaje de su tierra, un premio que se suma a los muchos que ya ha obtenido por su trayectoria. "A veces cierro los ojos y me parece todo un sueño, que no me ha pasado realmente. Pero ha pasado y hacer balance de todo ello es complicadísimo", confesó. En cualquier caso, "los premios empiezan ya a justificarse porque los 60 los tengo a la vuelta de la esquina. La barba me delata". Irónico, sincero y emotivo. Y esta noche más.