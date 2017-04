«Decir que Cineteca resta recursos al FICX es como decir que se los quita al Prerrománico»

Asegura que es feliz quedándose quieto horas en mitad del Museo Británico ante la Piedra Rosetta porque ve en ella la clave del entendimiento, el alma de la cultura. No reniega de la prisa a la que se mueve el mundo porque sabe que la rapidez en la respuesta es virtud y fuerza, pero entre correr y pensar, se queda con el pensamiento. Esa es su auténtica compañera de viaje desde siempre y para subrayarlo recuerda que tardó 18 años en escribir un libro, «dentro del que hay otros mil libros». Vicente Domínguez (Avilés, 1963) es en definitiva un filósofo metido a político, que menta a Platón y Aristóteles para recordar que la función pública es «una de las más importantes que puede desempeñar un ciudadano». Lleva en esa arena exactamente un año y medio. En septiembre de 2015 fue nombrado viceconsejero de Cultura y como tal mantiene una cruzada contra lo que llama las dictaduras de los números. No le gusta definir el éxito de un proyecto a tenor de sus cifras. Pero si siente verdadero pavor por alguna es por los 140 caracteres que limitan, según dice, a esta sociedad en la que vivimos. Por eso no tiene ni Twitter, ni Faceboock, ni Instagram y lo repite «con orgullo». Antes de llegar al edificio de Calatrava, donde tiene su luminoso despacho, fue decano de la Facultad de Filosofía y vicerrector de Extensión Universitaria. Entonces casi todo eran éxitos. Hoy casi todo críticas, pero las encaja bien. Sabe que son la carga del cargo.

¿Cuando se entra en política sabe que las críticas van con el sueldo?

Siempre estoy atento a lo que se dice y me afecta, claro. No en el terreno personal. No llevo nada a ese lugar. Pero sí en el público. Y he de decir que así como en los halagos no me paro un segundo, en las críticas me detengo. Puede que tengan razón, puede que aprendas algo de ellas. Pero de las fundamentadas. No participo de ninguna red social y eso me evita aquellas que son tremendamente dañinas e irracionales.

Empecemos por lo que más leña está dando a esas críticas. Laboral y ese plan de viabilidad a 2020. Le culpan de no comunicarlo bien.

El plan se aprueba en el Patronato del centro en julio y no es legítimo que quienes lo forman digan que no lo conocen. Me he sometido a preguntas de todos los partidos políticos y no dejé ni una sola sin responder. He dado explicaciones varias veces. La última hace unos días en la Junta. Y es la segunda vez que comparezco para hablar de Laboral. Todo el mundo sabe que las sesiones de la Junta están abiertas y se pueden seguir en directo por internet.

Pero con todo las líneas del plan no parecen entenderse del todo.

Lo que puedo decir es lo que ya dije: Que está funcionando. Con dificultades, sí, pero no hay que olvidar que es un centro muy joven. Estamos haciendo ajustes de facturación y contención del gasto en la prestación de servicios, además de intentar captar fondos externos. Hemos mantenido más de medio centenar de reuniones con entidades públicas y privadas con este objetivo.

¿Pero el gran reto no será que el ciudadano sepa qué se cuece realmente dentro? ¿ Cree que se explica y promociona suficiente?

Es un tipo de equipamiento que pertenece a la segunda hornada de nuevos espacios culturales. Esa que se inicia con el Reina Sofía. Los museos públicos ya tienen más de doscientos años. Pero en sus comienzos eran instituciones para gente poderosa, para la aristocracia intelctual, los vencedores... Ahora ya se han interiorizado. A nadie hay que explicarle qué es un museo. Ahora toca entender estos nuevos lugares. Pero Laboral no es una isla, está con otros muchos centros que están en el mismo camino.

La mayoría ni siquiera sabe que su apellido, de Creación Industrial, es su mejor baza.

El mismo George Pompidou tuvo ese apellido. Hoy es uno de sus apartados más importantes. De todos modos la simbiosis entre arte, tecnología y creación industrial es un camino por explorar. Un camino que llegará a buen término si se consigue crear una alianza al otro lado de la carretera.

¿Con el parque tecnológico?

Con todo lo que hay cerca. El parque, sí, pero también la Ciudad de la Cultura, con sus seis mil alumnos y profesores, la Universidad a pocos metros, la Escuela de Teatro y Danza. Está en el mejor lugar. Es, realmente, un espacio conectado con todo. Hasta la investigación que puede generar el hospital puede servirle de alimento. Pero no olvidemos que es joven. Diez años son muy poco tiempo. Es pronto y son demasiadas las opiniones injustas.

¿Entonces no languidece? ¿Ni siquiera cerrado?

No. No languidece, pero no olvidemos que lo que ocurre dentro no es responsabilidad de la administración pública, sino del equipo. Los políticos sostenemos la captación de recursos, pero el programa lo determina la dirección de contenidos.

Hablemos de otro gigante que ha perdido espectadores, el Niemeyer. Más de un 20% dicen las últimas cifras.

Realmente me produce mucho hastío la contabilidad de públicos. ¿En serio que queremos reducir la cultura a una contabilidad de taquilla?. Pero de todos modos he de decir que si hablamos de ella, la nuestra responde a un criterio de entradas vendidas. Las anteriores no lo sé.

¿Qué quiere decir? ¿Qué criterio se seguía antes?

No lo sé. Sé cuál es el nuestro y ahora tenemos un suelo del que partir. Lo que se contabilizaba antes no nos interesa porque no conocemos el criterio.

¿Está diciendo que las cifras anteriores eran engañosas?

Estoy diciendo que no sé cómo se contabilizaban. De todos modos quiero hablar de excelencia de contenidos, no de esa tremenda dictadura de las audiencias. Eso vale para otro tipo de negocios. No para la cultura. Creo que tenemos que poetizar en este sentido los centros de cultura. Dejémonos de contar y empecemos a aprender y a formar.

¿Al margen de cifras entonces está contento con el nuevo rumbo del centro avilesino?

Tiene un coordinador de fotografía excelente, otro de palabra igualmente sobresaliente. Como el de las artes escénicas y el del cine. Entre todos están produciendo una programación de grandísima calidad. Estamos totalmente satisfechos.

¿En esa plaza sigue triunfando el teatro?

Hemos creado un público exquisito que sabe disfrutar de la escena. Y ese éxito se lo debemos a Antonio Ripoll, que ha ido generando ese ambiente. Los bonos de teatro en Avilés vuelan. Lo mismo pasa en Gijón con el cine. El FICX ha creado un público muy educado en el buen producto y muy exigente, como en Oviedo hay un público que aprecia la ópera y tiene los sentidos formados en ella. Creo que hemos logrado un gran equilibrio.

Acaba de hablar del Festival de Cine. Para muchos usted ha creado una proyecto que le hace la competencia, la Cineteca.

(Se lleva las manos a la cara) Está claro que si alguien se enroca en que lo que aporta el Principado es la aportación nominal... No hago declaraciones sobre el FICX, nunca lo hice y no lo haré. Solo he de decir que a esas aportaciones se suman las de la sociedad pública, antes Recrea, que financia parte de Enfants Terribles. Hay que sumarlo todo. Todas las administraciones estamos al servicio de todos. No quiero confrontaciones. Los gijoneses tiene mucha suerte de que Laboral Ciudad de la Cultura esté en Gijón, pero es de todos.

Pero tiene que entender que cuando el FICX está viviendo una crisis económica extrañe ver que en lugar de aumentar su ayuda el Principado crea otra institución cinematográfica.

Pero es que se benefician mutuamente. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando alguien dice que darle dinero a Laboral, por ejemplo, es quitárselo al Museo de Bellas Artes, pues esto lo mismo. Decir que Cineteca resta recursos al FICX es como decir que se los quita al Prerrománico. La Cineteca es formación, apoyo a los cortometrajistas asturianos y es programación todo el año. Todo el año, excepto durante la celebración del Festival de Cine. Y puedo asegurar que el usuario de la Cineteca no es el que pueda estar en las redes diciendo que no se hace nada por la cultura.

¿En ese apoyo a los realizadores asturianos ya se han notado resultados?

Tenemos ya un catálogo de quince títulos con seis seleccionados en diferentes festivales. Con Cineteca y con la Film Commission los resultados son ya muy evidentes. Estamos captando rodajes y eso significa dinero que entra en el Principado. Extras contratados por miles, ganancias de la hostelería, técnicos asturianos y hasta carpinteros.

Promocionar a nuestros creadores también parece misión de su Viceconsejería. ¿Quedó contento con la presencia en Arco?

Fue una manera de visualizar a nuestros artistas y nuestro patrimonio cultural muy modesta, pero creo que lo interesante era mostrar que todo aquí, en Asturias, está muy cerca, que tenemos de todo y somos culturalmente riquísimos.

Hace poco promocionaron en Milán a cuatro artistas asturianos.

Los presupuestos son importantes, pero las ideas más. Nosotros no podemos financiar nada al margen de las líneas de concurrencia competitivas, pero podemos tener grandes ideas, como esa de Milán. Sabemos que las galerías de arte son una parte importante del entramado, pero no las podemos ayudar económicamente. Sí con nuestro apoyo y fue lo que hicimos en la feria MIA de Milán. Lo cierto es que no tendríamos vidas para consumir toda la cultura que tenemos. Ni por supuesto las tendríamos para leer los miles de libros que están en nuestras bibliotecas.

También han descendido sus usuarios.

Sí. Antes, cuando yo vivía en Madrid, ibas en metro, allá por los ochenta y los noventa, y te encontrabas a mucha gente con los ojos clavados en un libro. Ahora nos dejamos deslumbrar por las pantallas brillantes y estamos olvidando disfrutar de lo que nos enriquece.

¿Qué se puede hacer contra eso?

Seguir trabajando. Convencer de que pararse delante de un cuadro o de la Piedra Rosetta es algo fascinante.

¿Cree como el consejero que cobrar por entrar en un museo es mercantilizar la cultura? ¿Eso es lo que hace el Prado al cobrar?

Creo en el sistema británico. Entrar en un museo es una experiencia maravillosa y necesaria. Me parece que debe ser gratuito. Y me preguntará por qué entonces se paga por entrar en el MUJA o el Arqueológico.

Pues sí, se lo pregunto.

La cuestión es que tienen ambos encomendada la gestión a la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado y las condiciones de explotación y de gasto no son de la Administración.

El Bellas Artes va bien, dicen ustedes, pero tiene problemas graves de personal. Ni siquiera tiene un responsable de restauración.

Sería bueno que todo ciudadano participara un mes de la Administración para poder comprender cómo funciona esto. Sabemos que hay deficiencias y que lo idóneo sería que esas plazas se convocaran, pero no podemos hacerlo de repente.

¿Y la segunda fase de la ampliación se llevará a cabo algún día?

Se están estudiando todas las necesidades. El compromiso es valorar la situación actual.

También están valorando la situación del Prerrománico. Han saltado nuevas voces críticas sobre su estado.

Todos los técnicos que están en Patrimonio están todo el tiempo trabajando. No es una cuestión de un momento determinado. De todos modos, ni de lejos hay un deterioro. La última evaluación es de 2014 y tenemos el deber de la continua inspección. Estamos velando siempre por él. El Instituto de Patrimonio Cultural tiene el compromiso continuo de estudio y protección. De todos modos no olvidemos que no somos propietarios. Lo es la Iglesia.

¿Sabemos disfrutar de la cultura?

Somos malos disfrutadores. No sabemos incorporarla a nuestra vida. Y todo el día estoy escuchando quejas, con el excelente patrimonio que tenemos y después está ese narcisismo por nuestra propia ciudad. Asturias debería ser concebida como un todo, no como tres ciudades y sus alas. Por cierto que ese es nuestro gran reto, trasladar la cultura a las alas de Asturias.

El martes se incorporó como vocal al patronato del Reina Sofía ¿en qué se traducirá esa experiencia?

En conocer y aprender desde una posición inmejorable el funcionamiento de un museo de un gran prestigio en el ámbito internacional y en la posibilidad de aplicar todo lo que se pueda aprender y aportar a nuestros equipamientos museísticos, especialmente al Museo de Bellas Artes de Asturias, pero también Laboral Centro de Arte y Creación Industrial y el Centro Niemeyer.