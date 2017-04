«Comienza una etapa diferente a todas»

Se le ve con ganas. Alejandro Díaz Castaño (Bimenes, 1979) ejerce desde el lunes como director del Festival de Cine de Gijón (FICX). Ya ocupa despacho, ya ha enviado invitaciones para la Sección Oficial, ya sabe que no habrá un programador sino un comité de expertos y ya tiene en marcha el plan B por si finalmente no se pueden utilizar los Cines Centro. Con él comienza una nueva etapa en el FICX.

Estamos en abril, ¿parte de cero o hay trabajo hecho?

Por un lado el equipo lleva a cabo una labor estructural que hace que se mantengan las cosas, pero a nivel de contenidos parto de cero.

¿Será su FICX al 100%?

Sí, al 100%.

Mucha gente espera que sea una vuelta al FICX de Cienfuegos.

Comienza una nueva etapa, diferente a todas. No quiero desilusionar a nadie, pero tampoco quiero que la gente piense que va a ser una vuelta al periodo 1995-2011. El cine ha cambiado muchísimo desde entonces. Antes había una línea muy marcada entre el cine comercial y el de autor. Con la revolución de internet y las formas de distribución ya no es tan clara. Podemos encontrar autores que hacen películas de presupuesto holgado y con voz autoral clara que nos interesan para el festival y luego está el cine independiente, que es lo que ha defendido siempre el FICX.

Hay quienes sostienen que el FICX perdió riesgo con Carballo.

Una de las ideas que tenemos es volver a contar con cineastas que durante los últimos años no han presentado sus propuestas en el FICX.

¿Por ejemplo?

No voy a adelantar nombres. Hay directores por todos conocidos que no han estado. Pero también queremos abrir vías a directores que nunca han venido antes. Y apostar por los valores jóvenes, hay que mantener ese equilibrio entre cineastas consagrados y nuevos. También queremos cuidar mucho el cine español y otra apuesta pasa por que el cine asturiano pueda estar presente en las secciones competitivas y convivir con películas internacionales. El FICX tiene que servir para que el cine asturiano esté representado.

¿Usted cree que ha perdido riesgo?

No me corresponde juzgar la etapa anterior. Prefiero hablar del futuro.

¿Se ha reunido con Carballo?

Tanto Nacho como Jorge Iván Argiz me han felicitado de forma pública y privada, lo cual agradezco mucho. Es una acto de caballerosidad, elegancia y respeto hacia la institución.

¿Quién será su programador?

Vamos a trabajar con un comité de selección en lugar de con la figura única de programador. Mi idea es confiar en una serie de expertos.

¿Cómo funcionará ese comité?

Hoy en día no es necesario trabajar de forma presencial. La inmensa mayoría de películas se envían a través de enlaces privados de streaming, hay muchas formas de mantener contacto online.

¿Quiénes y cuántos?

Estoy en conversaciones con algunas personas. Ya se sabrán. El cuántos depende del presupuesto.

El presupuesto. Sabe que ha ido bajando.

La idea es tener la mayor colaboración posible de instituciones y de patrocinios privados. Es importante buscar instituciones con las que todavía no se había colaborado en toda la historia del festival.

¿Por ejemplo?

A nivel europeo e internacional. Vamos a tocar puertas que no se habían tocado. Y si no podemos conseguir aportaciones directas, intentaremos cerrar acuerdos para alivios de gasto.

¿Sabe qué presupuesto tiene?

Todavía no.

Pues quedan ocho meses...

Se va a contar con un presupuesto similar a años anteriores. Estoy relativamente tranquilo, pero sé que vamos a tener que dedicar mucho tiempo a patrocinios, ayudas y colaboraciones. Hay que ponerlo en marcha ya. Al igual que los espacios.

El anterior director no tenía una buena relación con el viceconsejero Vicente Domínguez.

Le conozco de la etapa anterior y tengo una relación cordial.

¿Le molesta que se destinen fondos a la Cineteca de Laboral?

No me molesta. No sé si me compete hablar del tema. Por mi parte se buscarán vías de colaboración con todas las propuestas en la misma línea programática que surjan en Asturias y eso incluye la Cineteca. Y también intentaremos contar con la mayor aportación posible del Principado.

Hablaba de espacios. ¿Qué pasa con los Cines Centro?

Aún no hay que descartar ninguna posibilidad. Somos conscientes de lo que hay y no podemos mirar hacia otro lado. Vamos a trabajar en un plan alternativo, lo estamos haciendo desde ya, y vamos a visitar espacios, a considerar todas las posibilidades.

¿Qué nuevos espacios barajan?

Antiguo Instituto, Escuela de Comercio y otros espacios del centro que también existen y que no sabemos cuál será su coste. La idea es que el epicentro sea el centro pero hay que asumir que el modelo de festival va a cambiar, con focos en otros puntos, con toda seguridad va ser así. Seguimos de cerca la situación concursal de los cines, pero es una incógnita que no podemos despejar. Si no es para este año va a ser para el siguiente. Hay que tener un plan alternativo sí o sí.

Y asumir que el FICX va a perder los Centro.

No lo sabemos, porque quizá se puedan adquirir y reabrir como cines, pero también he de apuntar que tampoco sería un hándicap. Hay muchos festivales en los que las distancias entre las sedes son mucho mayores. Con refuerzos horarios de transportes se puede plantear un festival no centralizado. Y también tenemos otras ideas quizá más experimentales.

¿Experimentales?

Sí, ahí lo dejo.

Dice que se abre una nueva etapa. ¿En qué se va a concretar?

Absolutamente nueva no es. Hay secciones que tienen muchos años y que van a seguir e incluso otras recientes, como Anificx, que también van a continuar.

¿Van a desaparecer secciones?

Habrá una tendencia a unificar. En los últimos los años había secciones con muy pocas películas. No van a desaparecer los contenidos, sino que se van incorporar a secciones más compactas y más amplias.

¿Alguna nueva?

La programación dependerá de los espacios, pero vamos a intentar crear una sección para cinefilia, en la que se pongan películas restauradas del cine internacional de todas las épocas, y documentales sobre temas cinematográficos.

¿Y qué más?

La sección Enfants Terribles es una de las que vamos a intentar ampliar. La parte de educación audiovisual es fundamental. Queremos también intentar montar unas jornadas dedicadas a los profesionales asturianos. Y queremos ayudar a la promoción de Gijón y Asturias como plató de cine.

¿Sabe cómo será la Sección Oficial?

Sí, de hecho ya hemos empezado con las invitaciones para Sección Oficial de películas que yo había visto en el primer trimestre del año.

¿Y cuáles serán sus líneas?

La idea es mezclar cineastas que están comenzando con otros más reconocidos, y también que haya una participación de cine español y asturiano, si fuere posible.

¿Será más europea?

Sí, pero manteniendo su carácter internacional, con representación de las cinematografías asiáticas y latinoamericanas.

¿Más arriesgada?

Cada vez está menos clara la línea entre el 'mainstream' y el cine de autor, pero obviamente este no es un festival 'mainstream'. Siempre he trabajado desde los postulados de arriesgar en la programación, no repetir fórmulas, hacer descubrimientos. Y queremos también atraer más estrenos, porque eso llama a más espectadores, más programadores y logra más atención de la prensa internacional.

¿Qué consejos le ha dado José Luis Cienfuegos?

Me ha felicitado. La relación es de cordialidad y respeto.

¿Se van a pegar por alguna peli?

Siempre ha habido intereses comunes por ciertos títulos, pero tampoco es cuestión de vida o muerte.

¿Programación musical?

Es muy importante como punto de encuentro para el público, directores, profesionales... Y para fomentar la horizontalidad total entre invitados y público, que para mí es clave.

¿Y la alfombra roja?

No es algo que vaya demasiado conmigo. Sí que somos conscientes de que traer invitados conocidos es importante. Todos los grandes festivales lo hacen.