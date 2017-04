Garci planea otra peli de 'El crack'

Dijo hace casi cuatro años que no volvería a hacer cine, pero quién sabe si esa «nostalgia jubilosa» que le impregnaba cuando lo contaba, allá por el año 2013, se haya hecho más fuerte en estos cuatro años. Porque según pudo ayer confirmar este periódico, por su cabeza pasa un proyecto que, aunque por el momento es eso, un proyecto, tiene bastantes posibilidades de convertirse en su próxima película. No será 'El crack III', la historia que quería contar con Alfredo Landa repitiendo en el papel de Germán Areta, el investigador privado que triunfó en 'El crack' (1981) y 'El crack 2' (1983). De hecho, quizás la muerte del pequeño gran actor en mayo de 2013 fuese el detonante para que Garci decidiese contar aquello de que no volvería a hacer cine nunca más.

Sin embargo, sí podría haber película nueva del director asturiano: aunque el proyecto está en una fase inicial, lo cierto es que el director oscarizado por aquella 'Volver a empezar' con la que llevó a Hollywood las calles de Gijón y los paisajes asturianos que siempre busca para sus filmes se ha puesto en contacto ya con varios actores para realizar una precuela de esa historia, y poder contar así los orígenes de su protagonista. Al parecer, será el actor Víctor Clavijo quien se meta en las carnes del detective en una historia situada en el año 1975, justo en el momento en el que abandona su puesto en la Policía Nacional para ponerse a trabajar por su cuenta. En el reparto estarán también la actriz candasina Paula Echevarría -quizás sea este el proyecto del que no quería dar detalles, pero con el que decía estar muy ilusionada-, Miguel Ángel Muñoz y Fiorella Faltoyano, entre otros.

Así, después de 'Holmes & Watson. The Madrid days', de 2012, este mismo año -en otoño-, José Luis Garci podría ponerse de nuevo detrás de las cámaras para darle vida a un guion que él mismo ha escrito y con el que quiere contar cómo se forjó el carácter de Areta, un hombre honesto, pero duro; que acabó enfrentándose a sus jefes, incapaz de soportar sus corruptelas. Madrid será uno de sus escenarios, pero Asturias bien podría también llevarse parte del rodaje, como así sucedió con 'El abuelo', 'Asignatura aprobada' o 'Luz de domingo', por poner algún ejemplo.

De tomar forma definitivamente, la tercera película de 'El crack' será la número 19 en su filmografía, que le ha dado un Goya y cuatro nominaciones al Oscar, además de la mencionada estatuilla dorada a mejor película en lengua no inglesa por 'Volver a empezar'. Y puede que sea casualidad o uno de los muchas veces inexplicables requiebros del destino, pero el caso es que la noticia del posible regreso de José Luis Garci coincide en su fecha -se supo ayer, 12 de abril- con el momento en el que, hace 34 años, en la madrugada de ese mismo día en España, el director se subía al escenario del Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles para recoger el primer Oscar para una peli española.