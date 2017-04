«No hago cine comercial, ya me arruiné dos o tres veces»

El perro verde del cine underground, Adolfo Arrieta (Madrid, 1942), estará esta tarde en Oviedo. El veterano cineasta experimental de personalidad múltiple (se ha hecho llamar Udolfo Arrieta, Adolpho Arrietta, Adorfo Arrietta...) que, al final, se ha quedado con Ado Arrieta porque «los nombres cortos siempre son más comerciales», además de director de culto con seguidores que son legión repartida por el mundo, presentará esta tarde (20 horas) en el ovetense Teatro Filarmónica 'Belle dormant', su onírica, poética, esteticista y naif versión de 'La bella durmiente', dentro del ciclo de cine Radar. Una cinta que para este maestro que vive a caballo entre un París «carísimo» y Madrid ha sido «todo un reto», «un rodaje heroico», porque, además de que «había que madrugar mucho», desde 'Flammes (1978) no había contado con un gran presupuesto. Una cinta que supone también su vuelta al largo desde 'Merlín' (1991), porque los últimos años ha estado dedicado a documentales, cortos y encargos.

-¿Por qué esta revisión contemporánea del clásico cuento de hadas?

-Porque he vuelto a mi infancia, a leer los cuentos que leía cuando era pequeño. Me fascinaban y me siguen fascinando. Por eso es una película para el niño que todos llevamos en nuestro interior. Y, de todos ellos, 'La bella durmiente' es mi preferido.

-¿Es un acto de rebeldía de una septuagenario a la vanguardia?

-Es una meditación sobre el tiempo que podía haber escrito perfectamente Einstein en la que, mientras que el tiempo se detiene para unos, la vida sigue para otros. Una película muy tranquila, relajante. En Francia han dicho de ella que es un antídoto contra el horror y puede que sea cierto porque la hice tras los atentados.

-En su versión, la protagonista de la historia se duerme en el siglo XIX y se despierta en el XXI, así que se salta todo el siglo XX.

-Se lo saltan ella y todo el reino en el que vive. Me parecía más moderno, más divertido ese salto que pasar, por ejemplo, del XVIII al XIX, cuando los cambios no fueron tan importantes.

-Y ha conseguido que trabajasen con usted actores de primera fila.

-Sí. Por ejemplo, Niels Schneider. No lo conocía, pero, en cuanto lo vi en una foto, supe que era mi príncipe.

-Un príncipe que en su peli toca la batería.

-Así es. ¡Y luego me enteré que Schneider la tocaba en la vida real!

-¿Su cinta es también una metáfora de una sociedad dormida?

-Siempre lo hemos estado.

-Huyó a París en los 60 escapando de una España «asfixiante» pero también «muy divertida» y conoció a los grandes intelectuales de ese siglo XX. ¿Quién le impresionó más?

-Quizá Margarite Duras. Éramos muy amigos y pasamos grandes momentos en la playa del Festival de Pesaro, porque era una gran nadadora. Nos veíamos entre las olas enormes del Adriático y le encantaba mi película 'El juguete criminal'.

-¿Siempre tuvo claro que se dedicaría al cine?

-Sí. De pequeño tenía una cámara en 8 milímetros y no iba al colegio, hacía novillos para ver películas. Y ya luego quise entrar en el Instituto del Cine, en Madrid. Afortunadamente, me suspendieron. Así que decidí hacer una película por mi cuenta, sin dinero y sin nada. Porque hay grandes películas hechas con muy poco como 'La sangre de un poeta', de Cocteau.

-A Cocteau siempre lo sitúan como una de las referencias de su cine.

-Me fascina. De niño vi su 'Orfeo' y me marcó el alma. Igual que Buñuel.

- Y así fue como Ado Arrieta se convirtió en el director underground español por excelencia.

-Completamente. Pero no me daba cuenta. Hasta que un crítico de 'Cahiers du cinéma' dijo que mi película 'El crimen de la pirindola' suponía el nacimiento de un cine libre en España. Y eso, como comprenderás, sentó fatal en ciertos sectores histéricos. Entonces empecé a ir a París, algo que me estimulaba mucho, y, de paso, me libraba de la censura (Ríe). Aunque en España había un gueto de gente muy inteligente.

-¿Nunca se planteó hacer cine más comercial?

-Nunca me interesó.

-¿A pesar de que en lo económico no le haya ido siempre bien?

-A pesar de todo. Ya me he arruinado dos otres veces y es como jugar a la lotería, pero al revés (Ríe). Cuando juegas a la lotería te llevas una sorpresa porque de repente tienes mucho dinero y, cuando te arruinas, te llevas otra porque te ves sin nada.

-Ahora está sorprendido por las posibilidades del mundo digital.

-Por primera vez he utilizado efectos especiales y es increíble. O, por ejemplo, la luz de esta película, que es completamente mágica, se ha hecho más durante el etalonaje, en el ordenador, que en el rodaje. He descubierto un mundo nuevo (Risas).

-¿Cómo ve a España?

-Pues en París me tratan divinamente y aquí pensaba que me iban a tratar peor, pero ha resultado que no (Risas). Lo que sí noto es que aquí hay muy poco interés por el cine. La diferencia con Francia es astronómica.