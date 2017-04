Sofia Coppola y Michael Haneke compiten en un Cannes sin presencia española

El Festival de Cannes recurrirá a viejos conocidos como la estadounidense Sofia Coppola, el austríaco Michael Haneke o el francés Michel Hazanavicius, para dar lustre a su próxima 70 edición, marcada por la ausencia en su competición oficial de directores españoles o latinoamericanos.

Con 'Les fantômes d'Ismaël', cinta sobre la vida de un cineasta trastocada por la reaparición de un viejo amor, el francés Arnaud Desplechin inaugurará el certamen el 17 de mayo y pondrá sobre la alfombra roja a Marion Cotillard y Charlotte Gainsbourg, sus primeras estrellas.

Aunque los organizadores se reservan el derecho de añadir nuevos nombres al listado, 18 filmes fueron avanzados ayer en la pugna por la Palma de Oro, cuya suerte estará en manos del director y productor español Pedro Almodóvar, presidente del jurado.

De los 1.930 largometrajes presentados, 265 más que hace seis años, pasaron la criba 'The beguiled' ('La seducción'), de Coppola; 'Le redoutable', de Hazanavicius, o 'Happy End', de Haneke, que aspira al triplete tras haberse alzado con el máximo galardón en 2012 con 'Amour' y en 2009 por 'Das weisse Band' ('La cinta blanca'). El estadounidense Todd Haynes, con 'Wonderstruck', la japonesa Naomi Kawase, con 'Hikari', o el griego Yorgos Lanthimos, con 'The killing of a sacred deer', junto a los franceses François Ozon con 'L'amant double' y Jacques Doillon con 'Rodin' se sumaron a la lista de privilegiados que intentarán hacer historia.

Cintas que hablan sobre inmigración, sobre la situación de la Rusia profunda, sobre la lucha contra el sida o sobre algunas de las grandes figuras de la cinematografía, como Jean-Luc Godard (el filme de Hazanavicius), y que evidencian que el cine, según el delegado general del certamen, Thierry Frémaux, «es una manera de pensar en lo que es el mundo».

Los organizadores destacaron que aunque la selección de los filmes de este año y los actos para celebrar su 70 aniversario han ido por caminos paralelos, ciertos elementos se han conjugado para que la conmemoración sea especial.