«Si gana Le Pen y las cosas siguen así se acabará la Europa que hemos conocido»

Se llama Blanca Gutiérrez Ordiz, aunque el mundo entero la conoce como Blanca Li. Bailarina y coreógrafa, directora de largometrajes y creadora de piezas instalativas, le han abierto las puertas no solo los principales teatros, sino los más importantes museos. El Guggenheim, el MUSAC, el Gran Palais de París, donde vive y donde es considerada una musa, han sido y son su casa. Granadina sin acento (1964), dirige su propia compañía y los estudios Calentito, un conjunto de salas de danza creado por ella, que recibe encargos de Stella MacCartney o de la mismísima Beyonce.

Nueva en el jurado de los Premios Princesa de Asturias ¿Viene con la lección aprendida o se va a dejar llevar?

Vengo con ciertos nervios, porque me parece complicadísimo comparar disciplinas tan dispares. La arquitectura, la música, las artes plásticas, la danza. He tenido que documentarme mucho para poder estar a la altura. Me encanta que hayan pensado en mí, por la gente con la que comparto la mesa y también por los que han recibido el galardón en ediciones anteriores.

Su trayectoria no se queda corta a su lado.

He logrado un equipo magnífico y hacemos cosas maravillosas juntos.

Cuando le llama repentinamente Beyonce u otra estrella de ese calibre, ¿cómo hace para no romper el día a día de la compañía?

Gracias a ese equipo maravilloso. Cuando me llama Beyonce no me lo pienso, dejo a mis bailarines y a la gente con la que trabajo con el día a día y a mi marido Etienne Li, que también es maravilloso, con mis hijos. Y eso es muy importante.

¿Un gran hombre detrás?

Sí. Siempre tiene que haber alguien. Da igual su género. Pero uno solo no puede salir a flote sin ayuda. Él me ha acompañado desde mi primer día en esto. Detrás de todo artista hay un gran equipo.

Es igual el género, pero usted lucha por dar visibilidad a la mujer. Es la columna de 'Diosas y demonias', su último espectáculo.

Es cierto. Es un espectáculo que habla sobre la feminidad, recurriendo a la visión de la historia, desde la antigua Grecia, desde la mitología, recuperando la fuerte presencia de las mujeres en ella. Además comparto el escenario con esa increíble estrella del Bolshoi, María Alexandrova, que por primera vez participa en una creación francesa.

Hábleme de sus comienzos. Creo que no llegó a recibir más que dos meses de clases de ballet...

En mi casa éramos siete hermanos y lo que quería uno lo querían todos. Cuando dije que me gustaría aprender a bailar, todos quisieron lo mismo y mi madre, una trabajadora tremenda, no podía con tanto. Dí solo dos meses de clases.

¿Cómo logró entrar en este mundo entonces?

Cuando tenía 12 años se me ocurrió presentarme a Gimnasia rítmica. No era lo mismo, pero me daría una base. Y así fue. Lo que aprendí en aquel tiempo, me ha permitido tener una técnica magnífica. Luego, ya con algunos años más, me fui a Nueva York. Y allí empezó todo.

A la gimnasia imagino que le faltaba la emoción de la danza.

Eso era lo que busqué fuera. La creación, la emoción. Sabía que estaba sobre el escenario, no en el pabellón de deportes.

De los Estados Unidos se fue a Francia, donde vive. ¿Cómo ve el futuro del país tras las elecciones?

Con muchísimo temor. Un país como Francia que siempre defendió las libertades, que fue líder de Europa, verlo de repente vestido con esa radicalidad, con tantas personas apoyando al Frente Naciona... La verdad es que da miedo.

Las encuestas dan por perdedora a Marine Le Pen. ¿Cree que ganará?

Se está dando el mismo caso de los Estados Unidos con Donald Trump. También las encuestas decían que Hillary Clinton iba a ganar y ya ves lo que pasó. Además el discurso es el mismo, Le Pen se parece mucho a Trump.

¿La preocupación se palpa?

Sí, pero no solo en Francia. Tengo amigos en Inglaterra que están tan preocupados como yo. Si gana Le Pen y las cosas siguen así se acabará la Europa que hemos conocido. La Europa por la que tanto se ha luchado. Esperemos que no.