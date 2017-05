Los hackers roban a Disney la última entrega de 'Piratas del Caribe'

Un grupo de piratas informáticos han conseguido hacerse con la próxima película de Disney 'Piratas del Caribe 5: La Venganza de Salazar'. Los hackers demandan una enorme cantidad de dinero a los estudios y exigen, además, que sea ingresado en Bitcoin. Disney, por su parte, se ha negado a ello y actualmente está trabajando con el FBI.

Según informa Deadline, Bob Iger -director ejecutivo de Disney- fue quien avisó a los trabajadores de ABC del incidente, aunque no reveló cual era el título de la casa que había 'secuestrado'. Las fuentes de Deadline han confirmado que se trata de la cinta que protagonizan Johnny Depp, Orlando Bloom y Javier Bardem.

Hector Monsegur, director de Rhino Security Labs, hacker y actual consejero del FBI, ha declarado que "atribuir el delito es lo más difícil para el FBI... "Casi imposible porque tienes varios hackers de todas partes del mundo que tienen diversas técnicas para ocultar su rastro en la red", ha dicho. Además, Monsegur explica que "el hacker puede ser egipcio y utilizar software ruso y hacer parecer que su identidad es rusa, pero en verdad no".

El fallo en la seguridad no sería responsabilidad de Disney que dispone de un buen sistema de seguridad, según Monsegur, sino de las pequeñas productoras y distribuidoras que no tienen un gran presupuesto para invertir en su sistema para prevenir los hackeos.

No es la primera vez que tiene lugar un hecho así. Recientemente la plataforma del streaming Netflix fue víctima de algo similar cuando fueron filtrados diez episodios de Orange Is The New Black. Netflix, al igual que la productora de Walt Disney, se negó a pagar a los piratas.

Estreno, el 26 de mayo

A pesar de que Piratas del Caribe no escapa a la polémica, la fecha de estreno se mantiene. El 26 de mayo llegará la nueva aventura en la que el Capitán Jack Sparrow (Depp) deberá huir de un ejercito de fantasmagóricos piratas liderados por su antigua némesis, el aterrador Capitán Salazar (Bardem) que se escapan del Triángulo del Diablo decididos a matar a todos los piratas que surcan los mares. La única esperanza de sobrevivir para el Capitán Jack reside en la búsqueda del legendario Tridente de Poseidón, un poderoso artilugio que permite controlar los mares a quien lo posea.

Junto a Depp, Bardem, y Bloom completan el reparto de Piratas del Caribe: La venganza de Salazar Kaya Scodelario ('El Corredor del Laberinto' y la serie británica 'Skins'), Brenton Thwaites ('Maléfica' 'The Giver') y Golshifteh Farahani ('La Piedra de la Paciencia', 'Exodus: Dioses y Reyes'). Además, vuelve el ganador de un Premio de la Academia Geoffrey Rush como Barbossa, Kevin R. McNally como Joshamee Gibbs y Stephen Graham como Scrum.