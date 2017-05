«Me gusta comunicar y me va la caña»

Periodista y actriz, Paula Prendes (Gijón, 1983) ha trabajado en radio, televisión, teatro y cine, una trayectoria que resume con humildad: «Me gusta comunicar». En el filme 'Enterrados' interpreta a Marga, la exmujer de Daniel, el personaje de Joaquín Furriel.

-Rodar en Asturias y en un filme que habla de la minería ¿Es una responsabilidad añadida?

-Representa un input de exigencia superior al de otros trabajos: sabes que te van a mirar con ojo atento al ser de la tierrina. Mi personaje es una pincelada de la vida anterior de Daniel (Joaquín Furriel). Es una chica de pueblo, 'cañerita', para la que he tirado de nuestro carácter: caemos bien, pero tenemos cierta dureza.

-¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con actores como Furriel, Lobato, Pizarro...?

-Lobato y Pizarro son grandes actores. No salen en los medios y yo sí, pero me quito el sombrero ante ellos. A Joaquín lo conocía de su papel en '100 años...' y me impactó. Cuando me hablaron de trabajar con él tuve que preguntar: «¿En serio?». Es muy observador, disfrutón y mantiene la calma.

-¿Y Candela Peña?

-Con Candela aún no he tenido ocasión de coincidir (nos conocimos hoy): es un animal ante la cámara, la avalan sus trabajos, sus Goyas y estar con ella es un privilegio. Aquí es María, una mujer dinamitera que le va a la medida.

-Ha hecho tele, teatro, cine...

-Me gusta comunicar, como Marga en esta peli o en la función de Gabriel Olivares que hago ahora. Me va la 'caña'.