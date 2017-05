«No necesito actuar, solo ser permeable»

Fue 'Loco' en 'Cien años de Perdón', de Daniel Calpasoro, y le avala una larga trayectoria profesional en su país a Joaquín Furriel (Buenos Aires, 1974). En el primer largometraje de Luis Trapiello es Daniel, un técnico argentino atrapado en el fondo de una mina de Asturias a donde llegó por amor.

-¿Cómo ha construido su personaje?

-Daniel viene de Buenos Aires y aquí se ve involucrado en una situación desconocida para él. A la hora de preparar el guion me encontré igual: con un escenario real, no había que actuar, solo ser permeable al entorno. Todos con quienes estoy trabajando tienen relación con la minería de manera directa o indirecta, de modo que todos se involucran, comentan...Así que lo que está viviendo el personaje lo estoy viviendo yo.

-Es su tercer largo en España, tras el éxito de 'Cien años de perdón'y 'El faro de las orcas'...

-Fue muy bueno haber rodado con Calparsoro y Olivares, tan diferentes en su cine, tienen una gran energía y son excelentes directores. Tuve el placer de trabajar con actores a quien siempre admiré y respeté como Luis Tosar, Raúl Arévalo, Maribel Verdú.

-Actor de teatro y series, ¿el cine era lo suyo?

-En televisión trabajé con Campanela en la serie 'Entre caníbales', así que no fue difícil pasar al cine. Me siento con mucha libertad haciéndolo, algo que también me ocurre en el teatro.

-¿Qué tal rodar con Trapiello?

-Me gusta que sea una ópera prima. Los directores tienen un sobrestímulo permanente.