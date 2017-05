Érase una vez... una película de Armiñán

Quizá porque comercialmente las cosas no le fueron todo lo bien que debían con 'Al otro lado del túnel' (1994), Jaime de Armiñan renunció por vez primera al guión original en 'El palomo cojo' (1995) para adaptar la novela homónima de Eduardo Mendicutti. Pero, visto el tampoco propicio rendimiento económico de la que fue su última película rodada durante trece años, el veterano cineasta madrileño regresó al libreto de argumento propio en '14, Fabian Road' (2008), premio al mejor guión en el Festival de Cine Español de Málaga. Un retorno que puso de nuevo bajo sus órdenes a Ana Torrent, la Goyita de 'El nido' (1980), y Ángela Molina, actriz suya en 'Nunca es tarde' (1977); propiciando también la vuelta del actor italiano Omero Antonutti a nuestro cine. El reparto principal, magnífico, lo completaron la bonaerense Julieta Cardinali, Fernando Guillén, Fele Martínez y la intérprete de ascendencia asturiana Cuca Escribano. La película, nunca estrenada en salas comerciales, llega mañana al Teatro Jovellanos de la mano del Aula de Cultura de EL COMERCIO, donde se proyectará de forma gratuita. Solo hace falta recoger las invitaciones en las taquillas del teatro o en las oficinas del periódico, hasta que se complete el aforo.

EL CICLO 14, Fabian Road 2008, 94 m. Dirección: Jaime de Armiñán Guión: Jaime y Eduardo de Armiñán Reparto: Ana Torrent, Julieta Cardinali, Ángela Molina, Fernado Guillén Jovellanos, mañana, 20 horas. Entrada gratuita. Retirada de invitaciones en la taquilla del teatro y en las oficinas de EL COMERCIO. Mi querida señorita 1972, 72 minutos Dirección: Jaime de Armiñán Guión: Jaime de Armiñán y José Luis Borau. Reparto: José Luis López Vázquez, Julieta Serrano, Antonio Ferrandis Centro de Cultura Antiguo Instituto, jueves 20 de julio, 19.30 horas El nido 1980, 107 minutos. Dirección y guión: Jaime de Armiñán Reparto: Ana Torrent, Héctor Alterio, Agustín González, Amparo Baró Centro de Cultura Antiguo Instituto, jueves 24 de agosto, 19.30 horas Mi general 1987, 110 minutos. Dirección y guión: Jaime de Armiñán Reparto:Fernado Rey, Fernando Fernán Gómez, Héctor Alterio, Mónica Randall Centro Cultura Antiguo Instituto, jueves 14 de septiembre, 19.30 horas Juncal 1987, serie de 7 capítulos (58'). Dirección y guión: Jaime de Armiñán Reparto: Francisco Rabal, Rafael Álvarez El Brujo, Fernando Fernán Gómez, Enma Penella C. C. Antiguo Instituto, jueves 28 de septiembre, 19.30 horas

'14, Fabian Road' nos acerca al momento de bloqueo creativo por el que pasa Camila Ponte (Julieta Cardinali), jovencísima escritora argentina afincada en España. La flamante ganadora del jugoso IX Premio Cumbres afronta una agotadora gira promocional que la tiene al límite de sus fuerzas; tanto como el pánico de verse incapaz de escribir una sola línea de su segunda novela, la de la confirmación, aplastada por la presión del inesperado éxito que le ha caído encima (incluso intuimos algo peor arrastrándola al borde un abismo sin fondo). Tras la enésima rueda de prensa en provincias, una tal Vega Galindo (Ana Torrent), acérrima seguidora suya, se la lleva al retirado hotel Palmira, en lo que parece un secuestro poco menos que consentido: «¿Me acompañas, por favor?», «¿Adónde?», «Por aquí». Listo.

Seguramente suscitará la extrañeza del público la facilidad con que ocurren cosas difíciles: la cómoda ejecución del rapto; la no petición de rescate por parte de la captora, quien solo quiere -dice ella al principio- que la novelista escriba tranquila, de una vez, su nuevo libro; la cuestionable reacción de los ejecutivos de Editorial Cumbres; lo anómalo de algunos lances... Que nadie se alarme innecesariamente: transitamos territorio Armiñán, donde las cosas pueden suceder no al estilo de la vida real, exterior a la pantalla, sino como por ensalmo, según la mecánica mágica de los cuentos. Porque '14, Fabian Road' es una fantasía de inspiración poética con situaciones que bordean lo maravilloso. Un cuento, insisto. De hecho, el hotel rural Palmira, apartado del mundanal ruido como buen convento franciscano que en tiempos fue, hace las veces de castillo encantado -con su bosque aledaño y todo- en el que cabe perderse por corredores, desvelar misterios, conjurar maleficios. Allí hallamos entrañables personajes excéntricos, muy del gusto de Armiñán; entre ellos, su carismática dueña Palmira (Ángela Molina) o Benson (Omero Antonutti), melómano comunista anclado en el pasado -no podía ser de otro modo-, a los mandos de una radio independiente republicana dispuesta en el piso superior del edificio.

El filme, que nos va impregnando poco a poco, termina por resultar una experiencia inmersiva con su impresión de realidad soberana, para instaurar conforme avanza un reino independiente dotado de leyes propias, las únicas a las que someterse debe. Empedrada de anécdotas tangenciales, ocurrencias chistosas y figuras pintorescas, esta historia que trenza creación literaria, sospecha, amor y venganza (sí, hay un secreto al fondo), fluye con la remansada placidez del dejarse contar, puntuada algodonosamente por suaves fundidos que alimentan el onírico efecto de ensoñación. Jaime de Armiñan, funcional, se diría que dirige deseando pasar inadvertido, sin alzar la voz, amante del timbre discreto. Para él, lo básico es siempre la historia; y los personajes, por lo que deja que los actores llenen de intensidad los planos con sus interpretaciones, a menudo enconados duelos. Justas de palabras, gestos y miradas (emblemática del cine español la de Ana Torrent) cuyos matices recoge igual que filma, gozoso, las luces diversas del día, los barrocos claroscuros de gratos interiores rústicos, el aire caliente de una tarde soleada, los sonidos del campo, las vaporosas cortinas de un pasillo mecidas por la fantasmagórica brisa, el frescor nocturno bajo la luna vigilante... Algo de la preciosa sensualidad del cuento moral rohmeriano tiene '14, Fabian Road', testamento de uno de nuestros más legendarios cineastas.