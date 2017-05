La película sueca 'The Square' se lleva la Palma en Cannes

El filme sueco 'The Square', una crítica satírica de la burguesía occidental y del mundo del arte contemporáneo, de Ruben Ostlund, se hizo ayer contra todo pronóstico con la Palma de Oro del Festival de Cannes. Fueron Pedro Almodóvar y Juliette Binoche los encargados de anunciar el premio gordo de una noche con muchas caras conocidas.

Entre ellas, la de la directora Sofia Coppola, que logró con 'La seducción', un drama de la guerra civil estadounidense que había levantado gran expectativa incluso antes de comenzar el rodaje, el galardón a la mejor dirección.

En las categorías interpretativas, salieron a escena dos rostros populares. Por un lado, Diane Kruger, que ha vuelto a sus raíces para su primer gran papel en una producción germánica, 'In the Fade', de Fatih Akin, con el que consiguió el premio a la mejor actriz. El estadounidense Joaquin Phoenix, que alcanzó la fama dando vida a almas atormentadas y tipos duros, se hace con el galardón masculino por su laureado rol de sicario con buen fondo en la película 'You Were Never Really Here'.

Por su parte, la película '120 battements par minute', del francés Robin Campillo, ganó el Gran Premio del Jurado, mientras que la película rusa 'Nelyubov', de Andrey Zvyagintsev, se hizo con el Premio del Jurado. El griego Yorgos Lanthimos, por 'The Killing of a Sacred Deer', y la británica Lynne Ramsay, por 'You Were Never Really Here', ganaron 'ex aequo' el premio al mejor guion.

El palmarés se completa con el premio especial por el setenta aniversario a la actriz Nicole Kidman, la Cámara de Oro para 'Jeune Femme', de la francesa Léonor Serraille, y la Palma de Oro al cortometraje para 'A Gentle Night', del chino Qiu Yang.