«No cambiaría ni una coma de ‘Dirty dancing’»

Han pasado 30 años desde que ‘Dirty dancing’ llegase a las pantallas, convirtiéndose después en todo un filme de culto. Su guionista, Eleanor Bergstein, explicaba ayer en Madrid que «no cambiaría ni una línea» de un musical que habla del aborto, las diferencias sociales o la brecha de edad en una relación de pareja. «El público que viene a ver la obra o la película viene con el corazón abierto, con la esperanza de cambiar el mundo, como hacía ‘Baby’ –la protagonista femenina–. Sobre todo, porque hoy en día el mundo necesita cambiar», explicó ayer en un encuentro con medios de comunicación Bergstein, guionista de la película de 1987 y autora de su versión en musical, que se representa en el Nuevo Teatro Alcalá de Madrid hasta este domingo y que recalará en agosto en Gijón, dentro de una gira nacional que la llevará por todo el país. En el Teatro Jovellanos estarán diez días y ofrecerán 16 funciones, del 10 y el 20 de agosto. Las entradas ya se pueden comprar a través de la taquilla o de la página web del teatro, a un precio de entre 29 y 55 euros. Algunas sesiones tienen un descuento del 10%, en función del día y el horario. Estrenado en 2004, el musical incluye clásicos como ‘Hungry eyes’, ‘Hey! Baby’, ‘Do you love me?’ y ‘(I’ve had) The time of my life’, ambientándose en 1963 y con la cuestión del aborto como «base principal del desarrollo» de aquella película que protagonizaban Jennifer Grey como la joven e idealista Frances ‘Baby’ Houseman y Patrick Swayze como Johnny Castle, el profesor de baile.

El aborto, dice Bergstein, era legal en aquel 1987 –aunque no lo era en el año en el que se basa la cinta– y, a pesar de eso, su inclusión en la trama no estuvo exenta de polémica. «Teníamos un patrocinador de crema contra el acné que quería haber producido el cartel con la condición de que no apareciera el aborto en la película. Y yo, que soy muy testaruda, dije que había que mantenerlo porque era la razón principal por la cual Baby tenía que acercarse a Johnny», explicaba ayer Bergstein.

Y la industria de Hollywood tampoco quiso hacerse cargo de ‘Dirty dancing’, reconoce la guionista: «Fue una película pequeña e independiente. De todos modos, Hollywood pensaba que con las películas se podía cambiar el mundo y ya vemos que no es así». Fue en la pequeña pantalla, en la cadena ABC, donde se estrenó el 24 de mayo un ‘remake’ de ‘Dirty dancing’, del que Bergstein «no ha tenido nada que ver» y que no ha sido de su agrado; también en televisión es «posible» que ella haga una secuela del filme, mientras la versión teatral, estrenada en 20 países, sigue de gira por España. ‘Dirty dancing’ recalará en trece ciudades españolas durante este año, empezando por Logroño, del 7 al 11 de junio, con un «elenco maravilloso» para Bergstein que encabezan Christian Sánchez como Johnny y Amanda Digón en el papel de ‘Baby’.

«Es un reto», reconocía Sánchez, porque «la gente viene con una comparativa enorme» pensando en el Johnny que interpretaba Swayze, quien se convirtió, opina, en un «icono sexual, sobre todo con ese famoso salto», pero que en el fondo se metía en la piel de un personaje «sensible, con muchos miedos e inseguridades». Por ello, para no acabar intentando imitar al mítico actor de otras cintas como ‘Ghost’, Sánchez no ha querido volver a ver la película para hacer así «su propio Johnny», lo mismo que decidió Digón cuando entró en la producción. «En el musical se hace más hincapié en el contexto social y político», explica la actriz, que dice que el texto «rompe con un montón de tabúes: Hay cosas que no han muerto todavía, y no sé si es bueno o malo», detallaba. Para verlo en Asturias, habrá que esperar al mes de agosto, cuando el musical llegue al Teatro Jovellanos.