Kip S. Thorne, la cabeza pensante de 'Interestelar'

De los tres físicos premiados, uno de ellos, Kip S. Thorne, no solo puede presumir de ser uno de los más reputados del planeta, de ser amigo de Stephen Hawking, con quien ahora comparte palmarés asturiano, y de ganarle incluso una suscripción a 'Penthouse' en una apuesta, también tiene una trayectoria cinematográfica a sus espaldas y una carrera como divulgador que le han convertido en un personaje muy popular. Si la ciencia ficción nunca ha sido muy rigurosa con la física, de su mano ha dado un salto de calidad. Es el responsable científico de 'Interestelar' e incluso ha publicado un libro titulado 'The Science of Interstellar' en cuya portada ya se advierte que la publicación es un absoluto 'spoiler' del filme, del que desvela todos los secretos. Thorne fue el asesor científico de la película dirigida en 2014 por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine y Matt Damon . Con su ayuda se dio imagen hollywoodiendiense a los agujeros negros y a los agujeros de gusano. No fue fácil, pero se logró que la película ofreciera representaciones muy cercanas a lo que el físico apuntó. El público recibió sin darse cuenta una lección de física y el propio científico se llevó enseñanzas de la grabación que le condujeron a realizar un par de artículos científicos.

La experiencia le gustó tanto que anda ya empeñado en poder poner todos sus conocimientos al servicio de otra película. Porque uno de los empeños de Thorpe ha sido la divulgación y desde 2009 ha trabajado con artístas, músicos y cineastas para poder acercar a todos sus conocimientos. En el libro que explica 'Interestelar' no hay una sola fórmula.