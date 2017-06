«Es de agradecer que el Ayuntamiento cuente con los promotores locales»

Es uno de los directores del Festival Metrópoli junto a Iker González y su mujer, Suca García; también está al frente de la empresa Two Monkeys, promotora y organizadora de conciertos. Y apenas hay sarao que se organice en Gijón que no cuente con su sello. Marino González (Gijón, 1976) está estos días inmerso en poner en marcha la maquinaria del gran festival de ocio que cada verano, desde hace cuatro, toma el recinto ferial de Gijón. Aunque también ha estado metido en uno de los recientes culebrones de la ciudad, la cancelación del concierto Tesla Sinfónico, en El Molinón, «por impago de la empresa organizadora, Tesla», explica.

¿Qué pasó con Tesla Sinfónico? ¿No se vendieron suficientes entradas?

La verdad es que ni siquiera sabemos cuántas entradas se habían vendido. De lo que estoy seguro es de que el concierto era viable. Habíamos preparado una producción alternativa en un espacio más pequeño por si no se vendía todo lo que se pensaba, pero la empresa organizadora no cumplió el contrato que tenía con nosotros. Incumplió los pagos y nosotros decidimos cancelar el concierto antes de que todo fuese a peor.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

Un concierto así supera holgadamente el millón de euros de presupuesto, y muchos contratos estaban ya firmados.

Así que demandarán a Tesla por ese impago y le reclamarán por lo que han perdido y por lo que han dejado de ganar.

La semana que viene, así lo haremos. Y también habrá otra demanda por Metrópoli, puesto que también han incurrido en nuevos impagos. Con nosotros llevan un cien por cien de efectividad. Dos contratos, dos impagos.

Y ahora patrocinan la camiseta del Sporting. ¿Qué le parece?

Ya lo dije más veces, que espero que no les pase lo mismo que a nosotros.

Tras prescindir de ellos como patrocinadores en Metrópoli, ¿qué cambios va a haber en el festival?

Básicamente eliminamos varios espacios que ellos patrocinaban en el interior. En cuanto a los músicos que iban a tocar, los mantenemos a todos, incluidos Marlago y Ariel Rot, que tenían conciertos exclusivos en el auditorio de la feria bajo su patrocinio. Lo que hacemos nosotros es abrirlos al público.

¿También en el auditorio?

Sí, gratis y hasta agotar las localidades. Para conseguirlas, hay que rellenar un formulario en la página web del festival. El resto de la programación, se mantiene.

¿Qué novedades trae este año Metrópoli?

Pues tendremos el desfile de Star Wars más grande de España, con más de 400 integrantes, y creo que hemos conseguido ser un festival musical de los de verdad, con un cartel muy atractivo y variado. Leiva, Fangoria, Kase.O, Marlango, M Clan... Y un montón de grupos asturianos, como Destino 48, Ilegales, Robbie & the Savoy Rumblers o las Munjitas del Fuzz. También una convención de cómics de primer orden, con autores y actores de series de televisión como 'Juego de Tronos'. Una oferta de la que estamos muy contentos. A la que se suman bares de la ciudad, gastronomía...

También varias exposiciones.

Sí, una sobre Star Wars, otra sobre Harry Potter, una más sobre cine y ciencia ficción y otra sobre música, con un recuerdo para David Bowie.

Al final no habrá la dedicada a Tino Casal... ¿Qué pasó?

Simplemente que no llegamos a un acuerdo económico. No podíamos dedicar este año ese dinero a traer una exposición más, pero no hay ningún tipo de problema con la familia, ni nada de eso. Es más, seguro que en el futuro le haremos algo a Tino Casal en Metrópoli, porque es una figura que merece ese reconocimiento.

¿Y cuánto cuesta montar todo esto?

Pues el presupuesto también supera el millón de euros. Pero el año pasado metimos a 274.000 personas y vendimos más de 10.000 abonos, muchos a gente de fuera de Asturias. Nuestro objetivo para este año es superar los 300.000 en diez días de festival.

¿Tienen algún tipo de ayuda?

Sí, recibimos una subvención del Ayuntamiento de Gijón de 30.000 euros. El resto es riesgo, y pagamos un alquiler del espacio para instalarnos en el recinto ferial.

Aún así, les va bien. ¿Se puede vivir de organizar festivales y conciertos?

Sí, nos va bien. Es mucho trabajo, el de mucha gente, todo el día, a todas horas. En mi caso el truco es tomármelo como un hobby, no como un trabajo.

¿Cómo ve el verano gijónés? ¿No hay demasiadas cosas para poco dinero?

La cancelación del Tesla Sinfónico permitirá respirar un poco más la venta de entradas para otros eventos. Hay una oferta muy grande, de lo mejor que hay en España. Es de agradecer que el Ayuntamiento, a través de Divertia, cuente con los promotores locales para organizar las cosas, en vez de arriesgar el dinero del contribuyente.

¿Cuáles son sus objetivos para el futuro?

Crecer, llevar la franquicia de Metrópoli a otras ciudades y a Sudamérica. También nos gusta el modelo de Juguetea, la feria de ocio infantil, pero no lo haremos en Semana Santa. No es buena fecha.