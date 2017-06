Dani Rovira ya luce la capa de Superlópez

Dani Rovira vuelve a lucir músculo, aunque esta vez llevará capa de superhéroe del cómic. Concretamente el distintivo rojo y el traje azul de 'Superlópez', el popular personaje que da el salto a la gran pantalla de la mano del cineasta Javier Ruiz Caldera, que ya demostró su solvencia con la precedente adaptación de 'Anacleto, agente secreto'. El anunciado proyecto de la versión hispana de Superman ya tiene fecha. El rodaje empezará el próximo 5 de julio.

Por delante le queda a Rovira un mes y medio colgado de un arnés, como adelantó al diario SUR en una reciente entrevista. Y aunque aún le quedan unos días para escuchar el 'acción', el actor malagueño ya luce el característico bigotito de Superlópez.

«Estuve a punto de decir que no por lo que pudiera llegar a decir la gente, pero hubo un punto en el que me paré, me planteé el reto y llegué a la conclusión de que no puedo estar haciendo cosas por lo que piensen o digan», explicó Rovira al respecto.

El cómic 'Superlópez', que fue creado por Jan -pseudónimo de Juan López Fernández- en 1973 como contestación hispana a los superhéroes de Marvel, sobrevolará ahora la pantalla con un guion escrito por Borja Cobeaga y Diego San José, los responsables de la taquillera saga 'Ocho apellidos vascos'.